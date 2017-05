Finał LE Ajax - Manchester United. Mourinho: Jesteśmy bardzo smutni, ale mamy zadanie do wykonania

"Jesteśmy bardzo smutni, ale mamy zadanie do wykonania" - stwierdził Jose Mourinho, trener Manchesteru United, który w środę w Sztokholmie zagra z Ajaksem Amsterdam w finale piłkarskiej Ligi Europejskiej. Początek o 20.45. Transmisje w TVP 1 i Canal + Sport.

Zdjęcie Jose Mourinho /AFP

W związku z poniedziałkowym zamachem terrorystycznym w Manchesterze, gdzie śmierć poniosły 22 osoby, odwołano wtorkową konferencję prasową Mourinho poprzedzającą środowy finał LE. Piłkarze angielskiego zespołu wyjdą wieczorem na mini trening głównie po to, aby zapoznać się z murawą. Portugalski szkoleniowiec ograniczył się do wpisów na Twitterze.

"Wszyscy jesteśmy bardzo smutni z powodu tych tragicznych wydarzeń. Nie potrafimy wyrzucić tego z naszych umysłów" - napisał Mourinho.

Dla uczczenia ofiar zamachu spotkanie zostanie poprzedzone minutą ciszy. Natomiast zawodnicy Manchesteru United zagrają z czarnymi opaskami na rękach.

"Mamy do wykonania zadanie i lecimy do Szwecji, aby je wykonać. Szkoda, że nie lecimy do Sztokholmu z taką radością, jaka towarzyszy nam przy okazji wielkich meczów. Podczas mojego krótkiego pobytu poznałem ludzi w Manchesterze i wiem, że teraz będą się jednoczyć" - napisał Portugalczyk.

Flagi przy stadionie Old Trafford zostały opuszczone do połowy masztów.

"Niszczycielskie informacje dzisiejszego ranka. Myśli i modlitwy są ze wszystkimi poszkodowanymi" - napisał napastnik "Czerwonych Diabłów" Wayne Rooney.