Finał LE Ajax - Manchester United. Bosz: To normalne, że moi piłkarze się denerwują

- Jesteśmy w stanie pokonać Manchester United, jeżeli zagramy we własnym stylu - powiedział trener Ajaksu Amsterdam Peter Bosz przed środowym finałem Ligi Europejskiej w Sztokholmie.

- To normalne, że moi piłkarze się denerwują. Gdyby tak nie było, wysłałbym ich do lekarza - stwierdził Bosz na konferencji prasowej.

W tle spotkania w Sztokholmie jest poniedziałkowy zamach bombowy w Manchesterze, gdzie zginęły 22 osoby, a co najmniej 59 zostało hospitalizowanych z powodu obrażeń.

- Bardzo mi przykro z powodu tych wydarzeń, które pozbawią to piłkarskie wydarzenie blasku, na jaki zasługuje - powiedział Bosz.

Obecny zespół Ajaksu składa się przede wszystkim z młodych zawodników.

- Jesteśmy w stanie pokonać Manchester United, jeżeli zagramy we własnym stylu. Wiem, że moi piłkarze są młodzi, dlatego muszę ich przygotować. To czyni moją pracę bardziej interesującą - ocenił szkoleniowiec holenderskiego zespołu.

Dodał, że rozumie stres swoich podopiecznych.

- Wysłałbym ich bezpośrednio do lekarza, jeśli nie denerwowaliby się przed tym meczem, szczególnie, że to ich pierwszy finał w europejskich pucharach. To zupełnie normalne, że się denerwują. Muszę się jednak upewnić, że nerwy nie dopadną ich na boisku - zapewnił Bosz.

Czołowym zawodnikiem Ajaksu jest 24-letni Davy Klaassen.

- Na początku trudno było mi pełnić funkcję kapitana, ale teraz jest to dla mnie dużo łatwiejsze i jest przy tym także sporo zabawy - przyznał Klaassen.

Mecz Ajax Amsterdam - Manchester United rozpocznie się w środę o godz. 20.45.