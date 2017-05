Celta Vigo - Manchester United w półfinale Ligi Europejskiej NA ŻYWO!

W pierwszym, półfinałowym meczu Ligi Europejskiej, Celta Vigo podejmuje Manchester United. Śledź przebieg meczu z Interią na żywo!

Zdjęcie Manchester United jest faworytem starcia z Celtą Vigo /AFP

Liga Europejska: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



UWAGA. Relacja nie odświeża się automatycznie. Przeładuj stronę!

Reklama

Transmisja spotkania: Eurosport, Canal+ Sport.



Manchester United jest wskazywano jako zdecydowany faworyt meczu z Celtą Vigo. Hiszpańska drużyna przebojem dotarła do półfinału rozgrywek, ale w Primera Division, na kilka kolejek przed końcem sezonu, zajmuje dopiero 11. miejsce.



Drużyna Jose Mourinho jest faworytem, ale Manchester United nękają ostatnio liczne kontuzje. Do końca sezonu nie zagrają już, do tej pory najlepszy strzelec zespołu - Zlatan Ibrahimović oraz Marcus Rojo.



1. min.Trybuny na Estadio Balaidos zostały wypełnione do ostatniego miejsca. Dla hiszpańskiej drużyny, to wyjątkowy dzień.



4. min. Na bramkę rywali próbowali uderzać Rashford i Mchitarjan, ale oba ich strzały zostały zablokowane.

11. min. Znakomite dośrodkowanie w pole karne gości. Daniel Wass uderzał głową i był bardzo bliski strzelenia gola! Futbolówka przeszła tuż obok bramki.



17. min. Paul Pogba ruszył samotnie pod pole karne Celty. Stracił jednak piłkę tuż przed "szesnastką".

18. min. Wass zdecydował się na strzał z dystansu, ale nie była to udana próba w jego wykonaniu.