Celta Vigo - Manchester United 0-1 w półfinale Ligi Europejskiej

Manchester United skromnie wygrał z Celtą Vigo 1-0 w pierwszym, półfinałowym meczu Ligi Europejskiej. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Marcus Rashford, który popisał się przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego.

Zdjęcie Marcus Rashford (P) zdobył zwycięską bramkę dla gości /AFP

Manchester United wskazywano jako zdecydowanego faworyta meczu z Celtą Vigo. Hiszpańska drużyna przebojem dotarła do półfinału rozgrywek, ale w Primera Division, na kilka kolejek przed końcem sezonu, zajmuje dopiero 11. miejsce.



Drużynę Jose Mourinho nękają ostatnio liczne kontuzje. Ekipa na wyjeździe musiała radzić sobie bez kontuzjowanych m.in. Zlatan Ibrahimovicia oraz Marcusa Rojo.



1. min. Trybuny na Estadio Balaidos zostały wypełnione do ostatniego miejsca. Dla hiszpańskiej drużyny, to wyjątkowy dzień.



4. min. Na bramkę rywali próbowali uderzać Rashford i Mchitarjan, ale oba ich strzały zostały zablokowane.

11. min. Znakomite dośrodkowanie w pole karne gości. Daniel Wass uderzał głową i był bardzo bliski strzelenia gola! Futbolówka przeszła tuż obok bramki.



17. min. Paul Pogba ruszył samotnie pod pole karne Celty. Stracił jednak piłkę tuż przed "szesnastką".

18. min. Wass zdecydował się na strzał z dystansu, ale nie była to udana próba w jego wykonaniu.



21. min. Świetna próba z dystansu Rashforda! Tylko znakomita interwencja bramkarza Celty, ratuje gospodarzy od straty bramki.

31. min. Zrobiło się niebezpiecznie w "szesnastce" gości. Mchitarjan dośrodkowywał w pole karne i piłkę niefortunnie strącił obrońca gospodarzy. Lingard mógł z bardzo bliskiej odległości pokonać bramkarza, ale nie zdołał oddać strzału.



39. min. Kapitalna okazja dla Manchesteru! Lingard uderzał na bramkę tuż zza "szesnastki", ale po raz kolejny znakomicie interweniował Sergio Alvarez.

45. min. Sędzia nie doliczył ani jednej minuty i zakończył pierwszą połowę. Na Estadio Balaidos po 45 minutach nie padła żadna bramka.



Wynik do przerwy: 0-0.



47. min. Obie drużyny bez zmian wyszły na drugą połowę.



51. min. Bardzo dobre dośrodkowanie w pole karne Manchesteru. Iago Aspas groźnie uderzał głową, ale piłka nie wpadła do siatki.

60. min. Pione Sisto był bliski strzelenia gola dla Celty. Strzał zza "szesnastki" napastnika, świetnie wybronił jednak Romero i wybił piłkę nad poprzeczkę.



63. min. Rashford ruszył w pole karne Celty. Anglik zdecydował się na strzał, ale posłał piłkę obok bramki.



67. min. GOL! Przepiękne trafienie Marcusa Rashforda z rzutu wolnego! Bramkarz Celty tym razem był bezradny! Idealnie to przymierzył Anglik!



72. min. Jonny dostał dobrą piłkę w pole karne, ale zamiast strzelać, zdecydował się ją odegrać do Aspasa, który nie zdołał zagrozić bramce Romero.

75. min. Było blisko kolejnego gola dla Manchesteru. Lingard znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, ale oddał niecelny strzał.



86. min. Paul Pogba groźnie uderzał z dystansu. Piłka ostatecznie uderzyła tylko w boczną siatkę.

90+5. min. Sędzia skończył spotkanie. Manchester skromnie wygrywa w Hiszpanii 1-0. Rewanż 11 maja na Old Trafford.



Celta Vigo - Manchester United 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Rashford (67.)