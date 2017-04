Anderlecht - Manchester United 1-1. Jose Mourinho: Możemy winić tylko siebie

Manchester United zremisował na wyjeździe 1-1 z Anderlechtem Bruksela w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europejskiej. Goście przez długi czas prowadzili, ale dali sobie strzelić wyrównującego gola w końcówce spotkania.

Manchester United prowadził od 36. minuty, kiedy to do siatki "Fiołków" trafił Henrich Mchitarjan. Anderlecht do remisu doprowadził w 86. minucie. Po dokładnym dośrodkowaniu z lewego skrzydła Ivana Obradovicia piękną "główką" popisał się Leander Dendoncker.



Łukasz Teodorczyk, który zmaga się z kontuzją barku, rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Polski napastnik wszedł na plac gry w 75. minucie zastępując Isaaca Thelina.



Rewanż odbędzie się 20 kwietnia na Old Trafford.

"Rozpoczynanie meczu u siebie z wynikiem dającym awans jest zawsze korzystne, w każdym przypadku. Uważam jednak, że rezultat powinien być dla nas znacznie lepszy. Możemy winić tylko siebie" - powiedział po meczu trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho.

