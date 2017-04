Anderlecht Bruksela - Manchester United w ćwierćfinale Ligi Europejskiej

Anderlecht Bruksela podejmuje Manchester United w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europejskiej. Napastnik "Fiołków" Łukasz Teodorczyk jest na ławce rezerwowych.

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk (z lewej) /AFP



Pech prześladuje ostatnio napastników reprezentacji Polski. Robert Lewandowski z powodu kontuzji barku nie mógł zagrać w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Bez polskiego asa Bawarczycy przegrali u siebie 1-2. Z podobnym urazem co "Lewy" zmaga się Łukasz Teodorczyk. "Teo" nabawił się kontuzji w ligowym meczu z Gent (0-0). Polak znalazł się w meczowej kadrze, ale trener Anderlechtu Rene Weiler nie wystawił go w podstawowym składzie. Brak najlepszego strzelca, to spore osłabienie "Fiołków". Teodorczyka na szpicy zastąpił Isaac Thelin.



Manchester United celuje w triumf w Lidze Europejskiej. Szkoleniowiec Jose Mourinho wystawił mocny skład ze Zlatanem Ibrahimoviciem, Paulem Pogbą i Henrichem Mchitarjanem na czele.

Reklama

W 5. minucie szarżę przeprowadził Frank Acheampong, którą powstrzymał interwencją poza polem karnym bramkarz MU Sergio Romero. "Fiołki" mogą mówić o dużym szczęściu, bo w 17. minucie mogli przegrywać 0-1. Dał o sobie znać Ibrahimović, który jednak trafił w słupek. Chwilę później bliski szczęścia był Marcus Rashford, ale jego strzał z dystansu okazał się minimalnie niecelny.

W 27. minucie Rashford otrzymał świetne podanie z głębi pola. 19-latek miał szansę, żeby stanąć oko w oko z Rubenem Andrade. Utalentowany napastnik jednak niezbyt dobrze przyjął piłkę i Serigne Mbodji zażegnał niebezpieczeństwo. Pięć minut później goście mieli rzut wolny około 25 metrów od bramki "Fiołków". Strzał Ibrahimovicia został zablokowany.

"Czerwone Diabły" udokumentowały przewagę golem w 36. minucie. Antonio Valencia ładnie dośrodkował z prawego skrzydła. Rashford strzelił z pierwszej piłki, ale Ruben wyciągnął się jak struna i zdołał odbić piłkę. Przy dobitce z bliska Mchitarjana nie miał już żadnych szans.

Anderlecht Bruksela - Manchester United 0-1 - przerwa

Bramka: Henrich Mchitarjan (36)



Sprawdź wyniki pozostałych spotkań 1/4 finału Ligi Europejskiej