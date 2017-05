Ajax Amsterdam - Manchester United w finale Ligi Europejskiej NA ŻYWO

Na Friends Arena w Sztokholmie Ajax Amsterdam mierzy się w finale Ligi Europejskiej z Manchesterem United. Śledź przebieg meczu i oceniaj zawodników z Interią!

Zdjęcie Dla Manchesteru United to ostatnia szansa na wywalczenie gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie /Getty Images

Zapraszamy do relacji na żywo z meczu Ajax Amsterdam - Manchester United!

Reklama

Relację można także śledzić na urządzeniach mobilnych!



"Czerwone Diabły" do walki w finale Ligi Europejskiej przystępują w cieniu poniedziałkowego zamachu w Manchesterze. UEFA zapewniła, że nie ma powodów przypuszczać, jakoby istniało bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na stadionie w Szwecji, ale kibice zostali poproszeni o wcześniejsze przybycie na stadion.



Stawką finału Ligi Europejskiej oprócz wygrania trofeum jest także awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Dla "Czerwonych Diabłów" to ostatnia możliwość zapewnienia sobie udziału w tych rozgrywkach. Ajax, który jest wicemistrzem Holandii, może ubiegać się o awans w drodze eliminacji.



Jeśli Manchester wygra, zostanie piątą drużyną, która zwyciężyła w trzech najważniejszych europejskich rozgrywkach (Pucharze Europy/Lidze Mistrzów, Pucharze UEFA/Lidze Europejskiej i nieistniejącym już Pucharze Zdobywców Pucharów). Wcześniej dokonały tego: Bayern Monachium, Chelsea Londyn, Juventus Turyn oraz... Ajax.