ACF Fiorentina - Borussia Moenchengladbach 2-4 w 1/16 finału Ligi Europejskiej

ACF Fiorentina prowadziła 2-0, ale przegrała z Borussią Moenchengladbach 2-4 w szalonym meczu na Stadio Artemio Franchi i odpadła z Ligi Europejskiej. Hat-tricka strzelił Lars Stindl.

Zdjęcie Lars Stindl /AFP

1/16 finału Ligi Europejskiej - sprawdź!



Fiorentina po wygranej w pierwszym meczu 1-0 była przekonana, że dopełni formalności na własnym stadionie. I na Stadio Artemio Franchi długo wszystko szło po myśli graczy "Violi". Cała pierwsza połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, a po bramkach Nikoli Kalinicia i Borji Valero wydawało się, że nic nie może im zagrozić.

Reklama

Jeszcze przed przerwą do pracy wziął się Lars Stindl. Niemiec w 44. minucie trafił z rzutu karnego, czym dał sygnał do ataku.



Po zmianie stron Stindl strzelił jeszcze dwa gole, a taki wynik premiował drużynę gości! Borussia w fenomenalny sposób zmieniła obraz tego meczu i wróciła do gry.



Czwartego gola dla gości strzelił w 60. minucie Andreas Christensen, a goście byli już bardzo blisko awansu. Na boisku pojawili się Khouma Babacar i Josip Ilicić, ale Fiorentina nie zdołała odrobić strat.



Borussia pokazała, że mimo niekorzystnego wyniku w pierwszym meczu, można odrobić straty na wyjeździe i awansować dalej.



Fiorentina - Borussia -> zobacz raport

ŁS