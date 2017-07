Ujawniono wysokość kontraktu Ekstraklasy SA z Lotto

Ekstraklasa SA przedłużyła umowę z Totalizatorem Sportowym w sprawie sponsoringu tytularnego, ale jak podaje portal Weszło, wartość kontraktu wynosi jedynie 6150 tys. zł. We wrześniu zanosi się na zmianę władz spółki Ekstraklasa SA. Środowisko ma wiele zarzutów do obecnych. M.in. o to, że długo nie udało się znaleźć sponsora tytularnego. W końcu przedłużono umowę, ale jak się okazuje, na niezbyt korzystnych dla klubów warunkach.

Przed dwoma tygodniami obie strony podpisały list intencyjny i ogłosiły, że będą dopracowywać szczegóły. Wiadomo, że nie zmieni się logotyp i będzie prezentowany na koszulkach piłkarzy, bandach reklamowych na stadionach oraz na ściankach do wywiadów.



Umowa z taką marką jak Totalizator Sportowy, to świetna wiadomość dla polskiej piłki, tyle że kwota, na jaką opiewa umowa, jest zaskakująco niska.



6150 tys. zł to kwota do podziału na 16 klubów, co daje zaledwie 384 tys. zł na klub.



Weszło przypomina, że kilka lat temu Unibet płacił 1. lidze 7,5 mln zł, a poprzedni kontrakt Ekstraklasy z Totalizatorem Sportowym opiewał na 8 mln zł.



Ekstraklasa SA jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami jest 16 klubów najwyższej klasy rozgrywkowej (każdy 5,8% akcji), posiadający ogółem 92,8% akcji spółki oraz PZPN (7,2%). Spółka została powołana do zarządzania rozgrywkami, sprzedaży praw medialnych, sprzedaży scentralizowanych praw marketingowych.

