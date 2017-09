Szlagier Ekstraklasy w Poznaniu. Górnik Zabrze podejmie Piasta Gliwice

Lech Poznań podejmie Legię Warszawa w zdecydowanie najciekawszym spotkaniu 11. kolejki Ekstraklasy. Również w niedzielę prowadzący w tabeli Górnik Zabrze podejmie przedostatniego Piasta Gliwice.

Mecze pomiędzy Lechem a Legią elektryzują nie tylko fanów obydwu zespołów, ale także całą piłkarską Polskę. To właśnie między tymi drużynami w ostatnich latach rozstrzygają się losy mistrzostwa kraju. Legia jednak jest daleka od optymalnej dyspozycji. Póki co niewiele dała zmiana trenera, po tym jak Romeo Jozak zastąpił Jacka Magierę.

Ciekawie zapowiada się więc pojedynek trenerski, bo szkoleniowcem Lecha jest inny Chorwat Nenad Bjelica, który obejrzy jednak spotkanie z trybun. To efekt jego zachowania podczas piątkowego meczu ze Śląskiem we Wrocławiu (przegranego 0-2), kiedy krytykował sędziego Pawła Gila.

Legia z dorobkiem 16 punktów zajmuje szóste miejsce i do trzeciego Lecha traci dwa oczka. Z 19 punktami w tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który podejmie przedostatniego Piasta (8 pkt) w derbach Śląska.

"Pojedynki z sąsiadami zawsze wywołują dodatkowe emocje. Przed derbami się o nich mówi, chciałbym, żeby i po spotkaniu wiele było rozmów w kontekście dobrej gry, mnóstwa sytuacji i emocji" - powiedział trener Górnika Zabrze Marcin Brosz.

W trzecim niedzielnym spotkaniu 11. w tabeli Wisła Płock (14 pkt) podejmie 14. Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (8 pkt). "Nafciarze" przystępują do tego spotkania po trzech meczach z rzędu bez porażki.

"Mamy na koncie dwa zwycięskie pojedynki i chcemy dodać do tego następne trzy punkty. Podchodzimy do tego spotkania z pokorą, ale i z wiarą we własne siły, wiemy, jakim dysponujemy potencjałem i zrobimy wszystko, by wygrać" - zapewnił prezes Wisły Jacek Kruszewski.

19 punktów w tabeli ma również KGHM Zagłębie Lubin, które w sobotę zagra na wyjeździe z 12. Lechią Gdańsk (10 pkt). Na stanowisku trenera Lechii zadebiutuje Adam Owen. W środę zastąpił na tym stanowisku Piotra Nowaka, który z kolei objął stanowisko dyrektora sportowego klubu.

"Do najbliższego meczu z Zagłębiem Lubin jest mało czasu i zdajemy sobie sprawę, że trener Owen nie jest czarodziejem, ale chcemy, żeby kibice widzieli Lechię walczącą i dążącą do zwycięstwa. Na boisku ma być ogień" - powiedział prezes Lechii Adam Mandziara.

Osiem punktów ma Pogoń Szczecin, która podejmie ósmą w tabeli Koronę Kielce (14 pkt). W ubiegłym tygodniu kielczanie zanotowali dwa zwycięstwa. Najpierw w środę, w meczu 1/8 Pucharu Polski, po dogrywce pokonali Wisłę Kraków 1-0. Trzy dni później z tym samym rywalem w meczu o ligowe punkty wygrali 2-1.

"Spotkania w Szczecinie są zawsze ciężkie, ale jesteśmy dobrze przygotowani i po dwóch zwycięstwach z rzędu musimy wygrać, żeby podtrzymać dobrą passę" - powiedział pomocnik Korony Marcin Cebula.

W trzecim sobotnim spotkaniu siódma Wisła Kraków (16 pkt) podejmie wicemistrza Polski czwartą Jagiellonię Białystok (14 pkt).

Kolejka rozpocznie się od piątkowego spotkania Sandecji Nowy Sącz (14 pkt) ze Śląskiem Wrocław (16 pkt).

"Sandecja jest chyba najbardziej niedocenianym zespołem w lidze. Nie ma w swoich szeregach zawodników z wielkimi nazwiskami, ale potrafi napsuć krwi każdemu rywalowi. Udowodniła to już w spotkaniach z Lechem, Lechią, czy Jagiellonią" - przypomniał trener Śląska Jan Urban.

W drugim piątkowym spotkaniu Arka Gdynia (14 pkt) podejmie ostatnią w tabeli Cracovię (6 pkt).

"Gdybym powiedział, że jest dobrze, to nadawałbym się bardziej do psychiatryka, niż na ławkę trenerską. Nie przypuszczałem jednak, że będziemy mieli tyle problemów, które nawarstwiają się z tygodnia na tydzień" - przyznał trener Cracovii Michał Probierz.

Ze względu na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie reprezentacji Polski, 11. kolejka zakończy się w niedzielę.

Program 11. kolejki:

piątek, 29 września

Sandecja Nowy Sącz - Śląsk Wrocław (godz. 18.00, sędzia: Mariusz Złotek ze Stalowej Woli)



Arka Gdynia - Cracovia (20.30, Łukasz Szczech z Warszawy)

sobota, 30 września

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin (15.30, Bartosz Frankowski z Torunia)



Pogoń Szczecin - Korona Kielce (18.00, Zbigniew Dobrynin z Łodzi)



Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (20.30, Tomasz Kwiatkowski z Warszawy)

niedziela, 1 października

Górnik Zabrze - Piast Gliwice (15.30, Piotr Lasyk z Bytomia)



Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (15.30, Jarosław Przybył z Kluczborka)



Lech Poznań - Legia Warszawa (18.00, Szymon Marciniak z Płocka)