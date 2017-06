Sebastian Mila: To bardzo rozczarowujące. Ciężko pracowaliśmy, by grać w pucharach

- To bardzo rozczarowujący mecz dla wszystkich: piłkarzy, kibiców, właścicieli. Ciężko pracowaliśmy na to, żeby zagrać w europejskich pucharach - mówił Sebastian Mila po spotkaniu z Legią Warszawa. Jego Lechia Gdańsk zremisowała 0-0 z "Wojskowymi" i w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach.

Szalony sezon Ekstraklasy dobiegł końca. Był on szczególnie emocjonujący dla piłkarzy Lechii Gdańsk, którzy przeżyli prawdziwy rollercoaster, zakończony przełknięciem gorzkiej pigułki.



Gdańszczanie otarli się o mistrzostwo Polski, do wywalczenia którego zabrakło im... jednej bramki strzelonej w ostatnim meczu z Legią. Przy remisie Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań zwycięstwo nad "Wojskowymi" dałoby Lechii tytuł. Remis skazał ich jednak na czwarte miejsce, bez premii w postaci gry w europejskich pucharach.



- Wiedzieliśmy, że musimy zdobyć więcej punktów od Jagiellonii. Osiągnęliśmy wynik dobry, ale nie wystarczający - stwierdził po spotkaniu Sebastian Mila, pomocnik Lechii.



Co ciekawe podopieczni Piotra Nowaka w rundzie mistrzowskiej nie stracili ani jednej bramki, a mimo to sezon zakończyli za podium.



- Nie jest tak, że jeśli nie tracisz bramki to zawsze jest dobrze. Zawsze mówiłem, ze lepiej jest stracić bramkę, ale strzelić więcej od przeciwnika. W meczach, które remisowaliśmy mogliśmy pokusić się o zwycięstwo, a naszą bolączką były wyjazdy - oceniał Mila.



- Z Legią nie wszystko było zależne od nas. Czasami gra się tak jak przeciwnik pozwala, ale nasz potencjał w ofensywie jest tak duży, że mogliśmy pokusić się o coś więcej - stwierdził ofensywny pomocnik.

Mila przyznał też, że kolejny sezon będzie jego ostatnim w profesjonalnej piłce.



- Wszystko wskazuje na to, że będzie to mój ostatni rok i mam nadzieję, że wywalczymy w nim europejskie puchary. W tym byliśmy blisko, wielu z nas cierpi, że nie udało się tego osiągnąć w tym roku - zakończył.