Sandecja Nowy Sącz. Klub przedstawił plan przygotowań

Sandecja Nowy Sącz w przyszłym sezonie zasili szeregi Ekstraklasy. Beniaminek przedstawił plan przygotowań, w którym znalazły się ciekawe sparingi.

Po tym jak trener Sandecji, Radosław Mroczkowski przedłużył umowę z klubem, włodarze klubu chcą dobrze przygotować drużynę do historycznego sezonu w Ekstraklasie.



"Nasi piłkarze przebywają obecnie na urlopach. Do treningów powrócą 19 czerwca i przez pierwszy tydzień trenować będą na własnych obiektach. Następnie udadzą się na obóz przygotowawczy do Gniewina (woj. pomorskie). Tam przebywać będą od 25 czerwca do 4 lipca" - czytamy na oficjalnej stronie klubowej



Plan sparingów:

24 czerwca - Cracovia (Nowy Sącz),

27 czerwca - APOEL Nikozja (Gniewino),

1 lipca - Arka Gdynia (Gniewino),

4 lipca - FK Spartaks Jurmała (Gniewino),

8 lipca - Partizan Bardejov (Nowy Sącz).

Sezon 2017/2018 Ekstraklasy wystartuje 14 lipca. Piłkarze Sandecji swój pierwszy mecz w Ekstraklasie rozegrają z w Poznaniu z Lechem.



