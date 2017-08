Rekordowe przychody klubów Ekstraklasy, Cracovia na czele rankingu

Cracovia znalazła się na czele rankingu finansowego przygotowanego przez firmę doradczą EY. Łączne przychody grających w ekstraklasie klubów piłkarskich w sezonie 2016/17 osiągnęły rekordową kwotę 706,6 mln zł - o 38 procent więcej niż w roku 2015.

Zdjęcie Cracovia zaliczyła największy przychód z klubów Ekstraklasy /Jan Graczyński /East News

To dziewiąty raport "Ekstraklasa piłkarskiego biznesu" przygotowany przez EY, ale po raz pierwszy uwzględnia on nie rok kalendarzowy, a okres od 1 lipca do 30 czerwca. Cracovia zwyciężyła dzięki "zróżnicowanym źródłom przychodów, trzymaniu zadłużenia w ryzach oraz bieżącej obsłudze zobowiązań". Drugie miejsce zajęła Legia Warszawa, a trzecie Lech Poznań.

Kolejnym rekordem jest frekwencja na stadionach. W minionym sezonie mecze ekstraklasy przyciągnęły w sumie 2,85 mln kibiców. Także przychody transferowe klubów osiągnęły poziom najwyższy w historii - 117 mln zł.

"Przed rokiem obwieszczaliśmy rekordowy rok ligowego futbolu. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak... powtórzyć te słowa, ale z nowymi, jeszcze bardziej okazałymi cyframi" - powiedział prezes Ekstraklasy SA Dariusz Marzec.

Ubiegły sezon po raz pierwszy zakończył się dodatnim wynikiem finansowym netto całości klubów. Zysk wyniósł 66 mln zł. Główna w tym zasługa Legii, która dzięki grze w Lidze Mistrzów i wysokim przychodom z transferów wypracowała zysk w wysokości 74 mln. Gdyby więc z zestawienia usunąć mistrzów Polski, to pozostałe kluby wygenerowały łącznie 8 mln zł straty. Największy udział w niej ma Lechia Gdańsk, której wydatki były większe od przychodów o 19,5 mln.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że finanse ligi jako całość uległy znacznej poprawie, jednak brak kolejnego awansu Legii do fazy grupowej europejskich pucharów, może zachwiać ich stabilność i negatywnie wpłynąć na przyszłoroczny wynik.

"Ekstraklasa może się jawić jako przedsiębiorstwo w okresie dynamicznego rozwoju, osiągające ambitne cele biznesowe. Pamiętać jednak warto o przyczynach tych rekordów, bowiem z perspektywy czasu wyglądają właśnie na jednorazowe wydarzenia, a ich powtórzenie będzie niezwykle trudne, a już na pewno w krótkim okresie" - podkreślił Marek Musiał, partner EY w dziale usług audytorskich.