Piast - Śląsk 2-0. Madej: Ciężko na gorąco coś powiedzieć

Na wygraną w lidze jedenastka z Wrocławia czeka od końca marca i zdaje się, że jeszcze trochę poczeka. Dziś drużyna prowadzona przez Jana Urbana nie miała nic do powiedzenia w starciu z Piastem. Gliwiczanie na swoim terenie pewnie wygrali 2-0 po bramkach Radosława Murawskiego i Saszy Żivca. – Taka jest piłka. Zostało nam jeszcze pięć meczów i trzeba robić wszystko, żeby w nich punktować – mówił po meczu Interii Łukasz Madej.

Doświadczony pomocnik, podobnie jak Ryota Morioka, Łukasz Zwoliński i Augusto, rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się od 46 minuty. W porównaniu z przegranym przed tygodniem starciem z Górnikiem Łęczna 0-2, przed dzisiejszym meczem z Piastem trener Jan Urban dokonał w wyjściowym składzie aż pięciu zmian. Nie pomogło, na Okrzei lepszy był dzisiaj rywal. Po meczu piłkarze Śląska nie mieli za wesołych min.



- Ciężko coś powiedzieć na gorąco, taka jest piłka. W każdym meczu gramy o zwycięstwo, dzisiaj niestety nie wyszło. Zostało nam pięć meczów i trzeba robić wszystko, żeby w nich punktować. Co do zmian to wszyscy trenujemy, a trener układa skład pod przeciwnika, taka jest normalna kolej - tłumaczy Madej.



Po 32 kolejkach Śląsk ma na swoim koncie 17 punktów, Piast już o dwa "oczka" więcej. Teraz przed wrocławianami arcyważne spotkanie z Ruchem u siebie w sobotę. - Nie ma ważnych czy mniej ważnych spotkań. Każde jest istotne - podkreśla pomocnik Śląska.

Zupełnie inne nastroje w ekipie z Gliwic, która po pięciu kolejkach zanotowała pierwszą wygraną.



- Zasłużone zwycięstwo i dobra przy tym nasza gra. W naszym zespole nie było dzisiaj słabych punktów. Dobrze prezentowaliśmy się fizycznie i stworzyliśmy sobie kilka innych okazji do zdobycia bramki. Pewnie prezentowaliśmy się też w defensywie. Mamy teraz parę dni oddechu na przygotowanie się do kolejnego spotkania z Zagłębiem - komentował trener Piasta Dariusz Wdowczyk.