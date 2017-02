Miroslav Radović dogonił Aleksandara Vukovicia

Miroslav Radović występem w spotkaniu Legii Warszawa z Ruchem Chorzów wskoczył na drugie miejsce wśród obcokrajowców z największą liczbą rozegranych spotkań w Ekstraklasie. Serb zrównał się liczbą meczów z Aleksandarem Vukoviciem, a już niebawem będzie miał okazję zostać liderem klasyfikacji.

Zdjęcie Miroslav Radović /Fot. Kuba Atys /

To 242. mecz Serba w polskiej Ekstraklasie. Dokładnie tyle samo spotkań rozegrał Vuković, obecny asystent trenera Legii, a o jedno więcej na swoim koncie ma Pavol Stano. 39-letni Słoweniec swojego dorobku raczej już nie poprawi, gdyż w zimowym okienku transferowym opuścił szeregi Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Stano spędził w Polsce 10 lat, grając dla Polonii Bytom, Jagiellonii Białystok, Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Biała i ostatnio Termaliki.

Radović z kolei wszystkie występy w Ekstraklasie zaliczył w barwach Legii Warszawa. Serb trafił do niej przed sezonem 2006/07 z Partizanu Belgrad i od tamtego czasu, z półtoraroczną przerwą na wyjazd do Chin i krótkie epizody z Olimpiją Lublana i Partizanem, swoimi występami cieszy kibiców klubu z Łazienkowskiej.

Vuković, z którym "Rado" zrównał się występami, również jest jedną z żywych legend warszawskiego klubu. Dla Legii grał od 2001 do 2008 roku, za wyjątkiem półrocznej przygody z greckim GS Ergotelis. Zaliczył w tym czasie 166 występów. Po kolejnym krótkim wyjeździe do Grecji wrócił do Polski, ale tym razem jego klubem została Korona Kielce. Dla niej przez cztery sezony zagrał 76 razy, przez długi czas będąc obcokrajowcem z największą liczbą występów w Ekstraklasie. Jego wynik dopiero w listopadzie zeszłego roku pobił Stano.

Radović liderem klasyfikacji będzie mógł zostać już 26 lutego podczas spotkania z Bruk-Betem, a jeśli wystąpi także 12 marca przeciw Wiśle Kraków - obejmie samodzielne prowadzenie.

