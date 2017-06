Michał Listkiewicz: Fajna liga, fajny sezon

W niedzielę zakończył się sezon 2016/2017 piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Mistrzem Polski została Legia Warszawa, na podium znalazły się jeszcze ekipy Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. W ostatniej kolejce szanse na tytuł miały jednak aż cztery zespoły (poza wymienionymi - także Lechia Gdańsk).

Zdjęcie Legia obroniła mistrzowski tytuł /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Mimo to Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, uważa, że obecny system rozgrywek nie jest tym idealnym.



"Bardzo fajna liga, bardzo fajny sezon. Dawno nie zdarzyło się, żeby cztery kluby miały w ostatniej kolejce szansę na mistrzostwo. Kibice to kochają. To świadczy, że ta liga jest atrakcyjna. Aczkolwiek ja jestem zwolennikiem tego angielskiego, klasycznego systemu, że są dwie rundy. I myślę, że doczekamy się za kilka lat, że będzie w ekstraklasie 18 drużyn" - powiedział Listkiewicz.

Wyniki ostatniej kolejki i końcowa tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

