Lotto Ekstraklasa. Znani trenerzy do wzięcia

Rozgrywki Lotto Ekstraklasy wchodzą w decydującą fazę, a w kilku klubach zanosi się na nerwowe ruchy i zmiany na ławkach trenerskich. Czy prezesi wytrzymają ciśnienie? Jeśli nie, to podpowiadamy, którzy polscy trenerzy są dostępni.

Zdjęcie Maciej Skorża i Czesław Michniewicz /East News

- Polskiej piłki nie stać na to, by taki fachowiec jak Maciej Skorża, przez dwa lata był na bezrobociu - mówił niedawno Interii Michał Probierz, szkoleniowiec lidera Lotto Ekstraklasy.



Z jednym z bardziej doświadczonych trenerów ligi trudno się nie zgodzić. Skorża to doświadczony szkoleniowiec, który od blisko dwóch lat nie pracuje. Zresztą, na rynku jest wielu znanych trenerów, którzy pozostają bez pracy. Oto oni:



Zdjęcie Czesław Michniewicz / Jan Kowalski /

Czesław Michniewicz

Jeden z najbardziej utytułowanych i wciąż aktywnych polskich trenerów. Wywalczył mistrzostwo Polski, dwa superpuchary i jeden krajowy puchar. Ma ogromne doświadczenie, bo w Ekstraklasie prowadził już dziewięć klubów.

Niedawno został zwolniony z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN, nie może prowadzić drugiego klubu w tej samej rundzie. Dla potencjalnego pracodawcy mógłby być więc dostępny dopiero od nowego sezonu.

Ostatni klub: Bruk-Bet Termalica Nieciecza (2016/2017)

Dostępny od: lato 2017