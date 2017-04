Lotto Ekstraklasa. Zmiany w licencjach trenerskich

PZPN ogłosił najnowsze zmiany regulaminie licencjonowania trenerów. Zgodnie z najświeższą uchwałą, asystenci zwalnianych trenerów będą mogli prowadzić pierwszy zespół w trzech kolejnych oficjalnych meczach.

Zmian w regulaminie jest dużo, a niemal wszystkie wiążą się z tym, że PZPN wprowadził kilka nowych typów licencji. M.in. dla trenerów bramkarzy i szkoleniowców młodzieży.

Najistotniejsza zmiana dotyczy zasad zastępstw pierwszego trenera. Dotąd w takim przypadku asystent lub inny trener posiadający odpowiednią licencję mógł pełnić taką funkcję przez dziesięć dni. - Teraz szkoleniowiec posiadający uprawnienia o stopień niższy, będzie mógł prowadzić zespół w trzech kolejnych oficjalnych meczach, nie będzie ograniczał go czas - mówi Dariusz Pasieka, szef szkolenia trenerów.



Zostały natomiast podwyższone kary za przystąpienie drużyny do spotkania bez trenera z odpowiednią licencją trenerską. - Nowa uchwała będzie wysłana drogą e-mailową do wszystkich trenerów zarejestrowanych w systemie PZPN24. Liczymy, że trenerzy będą chętnie brali udział w kursach i podnosili swoje kwalifikacje - dodaje szef kształcenia i licencjonowania trenerów przy PZPN.



Co istotne, trenerzy, którzy awansują ze swoimi zespołami do wyższej ligi, wymagającej posiadania licencji wyższego stopnia, teraz nie są zobligowani do jej uzyskania. Będą mogli pracować na starej licencji.- Możemy wyobrazić sobie ekstremalny przypadek, w którym szkoleniowiec drużyny z klasy okręgowej rok po roku awansuje do Ekstraklasy. Cały czas może wówczas pracować na swojej dotychczasowej licencji, uzyskując co roku stosowną zgodę najpierw wojewódzkiego, a następnie na szczeblu centralnym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do tej pory funkcjonowały w takich wypadkach licencje warunkowe - opisuje Pasieka.- To sytuacja hipotetyczna, bo z pewnością taki szkoleniowiec chciałby podnosić swe kwalifikacje - dodaje.