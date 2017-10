Lotto Ekstraklasa. Zbyt pochopne zmienianie trenerów powodem niepowodzeń w Europie?

Prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski, po odprawieniu Jacka Magiery, stwierdził, że średnia kadencja trenera w europejskim klubie wynosi 12 miesięcy. Sprawdziliśmy, jak było w ostatniej dekadzie w czołowych klubach Europy, a także w czołowych zespołach europejskich lig, o podobnej pozycji do naszej.

Zdjęcie Michał Probierz może pochwalić się dwiema kadencjami w Jagiellonii, które przekroczyły trzy lata /Jakub Gruca /Newspix

Pod lupę wzięliśmy cztery zespoły, które w ostatniej dekadzie mogą pochwalić się największymi osiągnięciami w Ekstraklasie i porównaliśmy to z czołowymi zespołami Ligi Mistrzów. Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok w zestawieniu tym wypadają bardzo blado.



- Jeśli spojrzymy na najmocniejsze ligi, to ten cykl pracy trenera oscyluje wokół roku, kilkunastu miesięcy. Trenerów nie obowiązuje koniec okienka transferowego - stwierdził, w rozmowie z Tomaszem Smokowskim w programie "Liga+ Extra" na antenie Canal+, Dariusz Mioduski.



Z polskich klubów najlepiej wypada Lech. "Kolejorz" zmienia najrzadziej - co 19 miesięcy, Legia i Jagiellonia średnio co 15, a w Wiśle średni cykl pracy trenera to około 10 miesięcy.

- W Lechu cierpliwość jest większa, ale zastanawiam się z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że faktycznie ufa się trenerowi? Czy z tego powodu, że zmiana trenera jest kosztowna? - mówi Interii, ekspert nc+, Maciej Murawski.



Przykłady Barcelony, Realu Madryt, Manchesteru City, Manchesteru United, Paris Saint-Germain czy Bayernu Monachium oraz Juventusu Turyn pokazują, że słowa prezesa Legii o średnim cyklu pracy trenera w Europie nijak mają się do rzeczywistości.



Najczęściej w ostatniej dekadzie zmieniały władze Realu i Bayernu - co 17 miesięcy. Tylko dwa miesiące rzadziej niż Legia, a o dwa miesiące częściej niż Lech. Lepiej wyglądają: Juventus (średni czas pracy trenera wynosi 20 miesięcy), Manchester City (21 miesięcy), PSG (25 miesięcy) czy FC Barcelona (29 miesięcy).



Najlepiej w zestawieniu wypadają "Czerwone Diabły" - tu jednak średnia jest poważnie zawyżona przez imponującą, prawie 27-letnią, kadencję Sir Alexa Fergusona, która nałożyła się na sprawdzaną dekadę.



Sprawdziliśmy również, jak średni czas pracy trenerów w Polsce ma się do okresów, w klubach takich, jak FC Kopenhaga, APOEL Nikozja, Karabach Agdam czy BATE Borysów - czyli czołowych klubów z lig o podobnej do Polski pozycji w Europie.

Wnioski są proste i bardzo gorzkie. Z czwórki klubów, które podobnie jak polskie muszą bić się przez eliminacje LM i grały lub grają w tych rozgrywkach, tylko jeden pracuje z trenerami średnio krócej od polskich zespołów.



- APOEL to jest drużyna cypryjska. Tam jest inna specyfika. Tam nawet, jak jest dobrze, to mogą zmieniać - ocenia ekspert nc+ Murawski.



Cypryjczycy w ostatniej dekadzie zwalniał średnio co 13 miesięcy, ale najdłużej pracujący Ivan Jovanović spędził w stolicy Cypru aż pięć i pół roku. Trenerzy w Polsce o takim czasie pracy mogą jedynie pomarzyć. To właśnie za kadencji charyzmatycznego Serba APOEL dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.



- Ja sam opracowywałem wytyczne kiedyś, będąc szefem szkolenia PZPN czy prezesem stowarzyszenia trenerów, żeby trenerzy pracowali minimum te dwa lata, bo to jest rzecz cenna. To jest, powiedzmy sobie marzenie, żeby do tego doszło - mówi Interii były szef szkolenia PZPN - Andrzej Strejlau.



Imponująco na tle średniego czasu pracy trenerów w Polsce wyglądają te liczby w Kopenhadze, Karabachu oraz Borysowie. Klub ze stolicy Danii w ostatniej dekadzie zmieniał trenera średnio co 27 miesięcy. W ostatniej dekadzie, w czołowych klubach w Polsce, zanotowano zaledwie pięć przypadków, że trener pracował dłużej niż 27 miesięcy.

Średnią duńskiego klubu znacznie zawyża Stale Solbakken, który w latach 2006-2011 pracował prawie pięć i pół roku, a teraz pracuje od 2013 roku.

- Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę, że Kopenhaga odnosiła sukcesy w ostatnich latach i nawet słabszy sezon, jak ten, nie podkopie pozycji Solbakkena. Kiedy są sukcesy, rzadziej dochodzi do zmian - twierdzi Murawski.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w BATE Borysów i Karabachu Agdam. Oba kluby w ostatniej dekadzie miały zaledwie po dwóch trenerów.



Prawie sześć lat w białoruskim klubie spędził Wiktor Gonczarenko, który wprowadził BATE na europejskie salony. Taką politykę kontynuuje się tam również po jego odejściu, bo od prawie czterech lat szkoleniowcem drużyny jest Aleksandr Jermakowicz.

Gurban Gurbanow, który awansował z Azerami do Ligi Mistrzów, pracuje w Karabachu od... 2008 roku. Jego poprzednik Rasim Kara spędził w Azerbejdżanie półtora roku.



- To jest bezsporne, że trener, który pracuje dłużej, może więcej. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że właściciel czy prezes widzą więcej. Mają okazje oglądać treningi i oceniać, czy drużyna robi postępy czy nie - dodaje Strejlau.



Trenerzy potrzebują czasu, aby wprowadzić swoje porządki. Nie tylko w szatni, ale i w klubie. Miejmy nadzieję, że prezesi polskich klubów w końcu to zrozumieją. Czy doczekamy w Polsce swojego Wiktora Gonczarenki?

- Jakaś drużyna musiałaby mieć taką przewagę sportowo-finansową, aby posiadać dwie równorzędne jedenastki. Jedną na puchary, drugą na ligę, wtedy tak. W sytuacji, kiedy takiej przewagi nie będzie, nie wyobrażam sobie - ocenia były reprezentant Polski Maciej Murawski.



- Myślę, że częste zmiany nie powodują, że jesteśmy lepsi. Zmiana trenera ma sens wtedy, kiedy jest gwarancja, że będziemy lepsi, a takiej gwarancji, jak wiadomo, nigdy nie ma - dodaje Murawski.

Kamil Kania



Trenerzy w czołowych klubach w Polsce - od sezonu 2007/08:

Legia Warszawa:

liczba trenerów: 9* (Jan Urban - dwukrotnie, Stefan Białas, Maciej Skorża, Henning Berg, Stanisław Czerczesow, Besnik Hasi, Jacek Magiera, Romeo Jozak)



średni czas pracy: 15 miesięcy (najdłużej - Urban: 33 miesiące, najkrócej - Hasi: 3 miesiące)



Lech Poznań:

liczba trenerów: 7 (Franciszek Smuda, Jacek Zieliński, Jose Mari Bakero, Mariusz Rumak, Maciej Skorża, Jan Urban, Nenad Bjelica)



średni czas pracy: 19 miesięcy (najdłużej - Smuda: 36 miesięcy, najkrócej - Urban: 10 miesięcy)



Wisła Kraków:

liczba trenerów: 12 (Maciej Skorża, Henryk Kasperczak, Robert Maaskant, Kazimierz Moskal - dwukrotnie, Michał Probierz, Tomasz Kulawik, Franciszek Smuda, Tadeusz Pawłowski, Dariusz Wdowczyk, Kazimierz Kmiecik-Radosław Sobolewski, Kiko Ramirez)



średni czas pracy: 10 miesięcy (najdłużej - Skorża: 33 miesiące, najkrócej - Pawłowski oraz Kmiecik-Sobolewski: 2 miesiące)



Jagiellonia Białystok:

liczba trenerów: 8 (Artur Płatek, Stefan Białas, Michał Probierz - dwukrotnie, Czesław Michniewicz, Tomasz Hajto, Piotr Stokowiec, Ireneusz Mamrot)



średni czas pracy: 15 miesięcy (najdłużej - Probierz: 38 miesięcy, najkrócej - Białas: 1 miesiąc)



Trenerzy w czołowych klubach w Europie - od sezonu 2007/08:

Real Madryt:

liczba trenerów: 7 (Bernd Schuster, Juande Ramos, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane)

średni czas pracy: 17 miesięcy (najdłużej - Mourinho: 36 miesięcy, najkrócej - Benitez: 6 miesięcy)



FC Barcelona:

liczba trenerów: 6 (Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde)



średni czas pracy: 29 miesięcy (najdłużej - Rijkaard: 60 miesięcy, najkrócej - Valverde: od 5 miesięcy)



Manchester City:

liczba trenerów: 5 (Sven-Goran Eriksson, Mark Hughes, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, Pep Guardiola)



średni czas pracy: 21 miesięcy (najdłużej - Pellegrini: 36 miesięcy, najkrócej - Eriksson: 11 miesięcy)



Manchester United:

liczba trenerów: 5 (Sir Alex Ferguson, David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho)



średni czas pracy: 73 miesiące (najdłużej - Ferguson: 318 miesięcy, najkrócej - Giggs: 2 miesiące)



Paris Saint-Germain:

liczba trenerów: 5 (Paul Le Guen, Antoine Kombouare, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery)



średni czas pracy: 25 miesięcy (najdłużej - Blanc: 36 miesięcy, najkrócej - Emery: od 16 miesięcy)



Bayern Monachium:



liczba trenerów: 8 (Ottmar Hitzfeld, Juergen Klinsmann, Louis van Gaal, Andries Jonker Juup Heynckess - dwukrotnie, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti)

średni czas pracy: 17 miesięcy (najdłużej - Guardiola: 36 miesięcy, najkrócej - Jonker: 2 miesiące)

Juventus Turyn:



liczba trenerów: 6 (Claudio Ranieri, Ciro Ferrara, Alberto Zaccheroni, Luigi Delneri, Antonio Conte, Massimiliano Allegri)

średni czas pracy: 20 miesięcy (najdłużej - Conte i Allegri: 38 miesięcy, najkrócej - Zaccheroni: 5 miesięcy)



Trenerzy czołowych klubów z lig o podobnej pozycji do Polski - od sezonu 2007/08:

FC Kopenhaga:

liczba trenerów: 5 (Stale Solbakken - dwukrotnie, Roland Nilsson, Carsten V. Jensen, Ariel Jacobs)



średni czas pracy: 27 miesięcy (najdłużej - Solbakken: 65 miesięcy, najkrócej - Jensen: 5 miesięcy)



APOEL Nikozja:

liczba trenerów: 10 (Marinos Ouzounidis, Ivan Jovanović, Paulo Sergio, Giorgos Donis - dwukrotnie, Thorsten Fink, Domingos Paciencia, Temur Kecbaja, Thomas Christiansen, Mario Been)



średni czas pracy: 13 miesięcy (najdłużej - Jovanović: 66 miesięcy, najkrócej - Been i Donis: 2 miesiące)



Karabach Agdam:

liczba trenerów: 2 (Rasim Kara, Gurban Gurbanov)



średni czas pracy: 64 miesiące (najdłużej - Gurbanov: 110 miesięcy, najkrócej - Kara: 18 miesięcy)



BATE Borysów:

liczba trenerów: 2 (Wiktor Gonczarenko, Aleksandr Jermakowicz)



średni czas pracy: 59 miesięcy (najdłużej - Gonczarenko: 71 miesięcy, najkrócej - Jermakowicz: od 48 miesięcy)

* Nie braliśmy pod uwagę tymczasowych trenerów, którzy pracowali krócej niż miesiąc. W przypadku Legii i Bayernu do średniego czasu pracy nie brano również pod uwagę pracujących od niedawna Romeo Jozaka i Juupa Heynckessa.