Lotto Ekstraklasa. Trzy miejsca, pięciu chętnych

W sobotę w Lotto Ekstraklasie zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w sezonie zasadniczym. Okaże się, kto zagra w grupie mistrzowskiej, a kto w spadkowej. "Na granicy" wciąż jest pięć zespołów, a tylko trzy wolne miejsca. Kto ma największe szanse? Sprawdzamy.

Lotto Ekstraklasa wchodzi w decydującą fazę. Już w sobotę odbędzie się ostatnia kolejka sezonu zasadniczego, a aż pięć zespołów wciąż ma szanse na awans do górnej ósemki. Walczą o trzy wolne miejsca.

Pewną grę w grupie mistrzowskiej mają: Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk i Wisła Kraków. O trzy kolejne miejsca walczą: Pogoń Szczecin, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Korona Kielce, Zagłębie Lubin i Wisła Płock.

Po 29 kolejkach środek tabeli Lotto Ekstraklasy wygląda tak:

6. Pogoń Szczecin 39 pkt (bramki: 44-39)

7. Bruk-Bet Termalica 39 (30-38)

8. Korona Kielce 39 (39-54)

9. Zagłębie Lubin 38 (36-35)

10. Wisła Płock 38 (41-43)

W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego dwa z tych pięciu zespołów zagrają między sobą. Korona Kielce zmierzy się z Termalicą Nieciecza, a stawką tego spotkania będzie bezpośredni awans do górnej ósemki. Wygrany na pewno zapewni sobie miejsce wśród najlepszych. Przegrany nie straci natomiast szans, o ile swoje mecze przegrają też Zagłębie Lubin i Wisła Płock. Przy remisie Korony z Termalicą obie drużyny będą musiały zerkać na wyniki na innych stadionach.

Wszystko w swoich nogach mają też piłkarze Pogoni. Zadanie mają jednak trudne, bo muszą pokonać Lechię Gdańsk, która ma dobry sezon, choć akurat gra na wyjazdach nie jest jej najmocniejszą stroną. Nawet porażka lub remis nie przekreślają jeszcze szans zawodników Kazimierza Moskala, ale w takim wypadku musieliby liczyć na korzystne dla nich wyniki na innych stadionach.

Nieoczekiwanie w tym momencie poza górną ósemką jest Zagłębie, które było rewelacją poprzedniej rundy. Zespół Piotra Stokowca wciąż ma szansę, ale nie wszystko zależy od niego. Przede wszystkim w derbach Dolnego Śląska musi pokonać Śląsk Wrocław. Wówczas wyniki innych meczów nie będą miały dla nich znaczenia.

Ciekawą sytuację ma Wisła Płock, która w ostatniej kolejce zmierzy się z Arką w Gdyni. Płocczanie mogą wygrać i wyprzedzić w tabeli np. Zagłębie i Pogoń, jeśli te zespoły nie uporają się z rywalami. Kombinacji jest więc mnóstwo, a wszystko może się jeszcze skomplikować po ostatniej serii gier.

Jest szansa, że przynajmniej dwa kluby, a być może i więcej, po 30 kolejkach będzie miało tę samą liczbę punktów. Co się stanie w takim przypadku? Warto zerknąć w regulamin rozgrywek:

"W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:

- przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami; b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej; e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej; f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej; g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.

- przy więcej niż dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami; b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn; d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej; e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w rundzie zasadniczej; f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej; g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA."

Może się więc zdarzyć, że o końcowej klasyfikacji będzie decydować tzw. mała tabela, czyli bezpośrednie mecze między poszczególnymi zespołami. W niej najsłabiej prezentuje się Bruk-Bet Termalica, a najlepiej Wisła Płock.

Bezpośrednie mecze:

- Termalica ma niekorzystny bilans z Zagłębiem, Wisłą i Pogonią, a z Koroną zagra jeszcze w ostatniej kolejce (w pierwszym meczu niecieczanie przegrali 1-3).

- Zagłębie ma niekorzystny bilans z Wisłą Płock i Pogonią Szczecin, ale lepszy od Termaliki i Korony.

- Pogoń ma lepszy bilans od Termaliki i Pogoni, ale gorszy od Korony i Wisły.

- Korona gra jeszcze z Termaliką, ale gorszy bilans ma od Zagłębia, a lepszy od Pogoni i Wisły.

- Wisła ma lepszy bilans od Termaliki, Zagłębia i Pogoni, a gorszy jedynie od Korony.