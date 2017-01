Lotto Ekstraklasa. Jakimi systemami gra się w Europie?

​Władze Ekstraklasy SA zdecydowały, że przez kolejne dwa lata system rozgrywek nie ulegnie zmiany. ESA37 została więc podtrzymana. Sprawdziliśmy, jakimi systemami rywalizuje się w innych państwach.

System ESA37 ma w lidze tylu zwolenników, co przeciwników. Narzekają głównie trenerzy, którzy uważają, że przez dzielenie punktów rozgrywki są niesprawiedliwe. Jak się okazuje, w Europie tylko Serbia gra podobnym systemem, a dzielenie punktów występuje tylko w sześciu ligach.



Na pewno reforma ESA37 broni się tym, że odkąd została wprowadzona, wzrosły zyski piłkarskiej spółki. Pod względem finansowym zmiana formatu rozgrywek okazała się więc strzałem w dziesiątkę. Podobnie można mówić o wzroście frekwencji.

Co innego, jeśli chodzi o wynik sportowy. Trudno powiedzieć, czy nasz poziom sportowy wzrasta. Oczywiście, Legia Warszawa awansowała do Ligi Mistrzów, ale jest to raczej efekt "reformy Platiniego", która pozwala klubom ze słabszych państw łatwiej awansować do LM. Inna sprawa to występy polskich klubów w Lidze Europejskiej, które wciąż pozostawiają wiele do życzenia. W związku z tym trudno ocenić, czy faktycznie cała liga zrobiła postęp sportowy.

Sprawdziliśmy, które ligi mają lub miały w sezonie 2016/2017 przedstawiciela w Lidze Mistrzów. Dziewięć państw miało jedną drużynę w tych elitarnych rozgrywkach, a wśród nich Polska. Jakim systemem gra się w tych ligach?

Ligi, które w sezonie 2016/2017 miały jednego przedstawiciela w Lidze Mistrzów i ich system rozgrywek (pozostałe 23 zespoły grają systemem dwurundowym i mają w LM więcej klubów):



Cztery rundy rozgrywek:

Szwajcaria (FC Basel),

Chorwacja (Dinamo Zagrzeb),

Dwie rundy rozgrywek:

Ukraina (Dynamo Kijów),

Turcja (Besiktas),

Rozgrywki 2 (rundy zasadnicze) + 2 (rundy finałowe):

Belgia (Club Brugge),

Bułgaria (Łudogorec Razgrad),

Dania (FC Kopenhaga),

Rozgrywki 2+1:

Polska (Legia Warszawa)

Rozgrywki 3+1:

Szkocja (Celtic Glasgow),

W rozgrywkach LM występują 32 drużyny. Zdecydowana większość (25) pochodzi z państw, które grają tradycyjnym systemem dwurundowym. Jedynie siedem to ligi, które kombinują z rozgrywkami.

Jakie systemy rozgrywek dominują w Europie?

Dwie rundy (17 lig): Anglia, Włochy, Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina, Turcja, Hiszpania, Białoruś, Grecja, Portugalia, Czechy, Islandia, Szwecja, Luksemburg, Holandia, Norwegia.

Trzy rundy (10): Finlandia, Kosowo, Macedonia, Wyspy Owcze, Gibraltar, Malta, Węgry, Irlandia, Słowacja, Czarnogóra.

Cztery rundy (9): Albania, Austria, Azerbejdżan, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Macedonia, Szwajcaria, Słowenia.

Dwie rundy zasadnicze i dwie finałowe (8): Dania, Belgia, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan, Walia, Cypr, Bułgaria.

Dwie rundy zasadnicze i jedna finałowa (2): Polska i Serbia.

Trzy rundy zasadnicze i jedna finałowa (2): Irlandia Północna i Szkocja.

Jeszcze inne warianty: Izrael, San Marino, Gruzja, Andora, Litwa, Armenia, Liechtenstein.

Kto dzieli punkty?

Belgia, Kazachstan, Polska, Malta, Rumunia, Serbia