Lotto Ekstraklasa. 14 zmian trenerów w tym sezonie

Leszek Ojrzyński został trenerem piłkarzy Arki Gdynia. Zastąpił Grzegorza Nicińskiego, który stracił pracę po porażce 1-5 w Szczecinie z Pogonią. Wiosną beniaminek Ekstraklasy zdobył cztery punkty.

Zdjęcie Leszek Ojrzyński /East News

To czternasta zmiana trenera w klubach najwyższej klasy rozgrywkowej. Od początku sezonu 2016/17 doszło do zmiany szkoleniowca (co najmniej jednej) w dziewięciu klubach: Górniku Łęczna, Koronie Kielce, Lechu Poznań, Legii Warszawa, Piaście Gliwice, Śląsku Wrocław, Bruk-Becie Termalice Nieciecza, Wiśle Kraków i Arce.

Szkoleniowców nie zmieniły natomiast: Cracovia, Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, Wisła Płock i KGHM Zagłębie Lubin.

W poprzednim sezonie odnotowano w trakcie rozgrywek 16 zmian trenerów.

Trenerzy klubów ekstraklasy w sezonie 2016/17:

Arka Gdynia - Grzegorz Niciński (od 29. kolejki Leszek Ojrzyński)

Cracovia - Jacek Zieliński

Górnik Łęczna - Andrzej Rybarski, Sławomir Nazaruk (od 18. kolejki), Franciszek Smuda (od 20. kolejki)

Jagiellonia Białystok - Michał Probierz

Korona Kielce - Tomasz Wilman, Sławomir Grzesik (od 14. kolejki), Maciej Bartoszek (od 16. kolejki)

Lech Poznań - Jan Urban, Nenad Bjelica (od 8. kolejki)

Lechia Gdańsk - Piotr Nowak

Legia Warszawa - Besnik Hasi, Aleksandar Vukovic (w 10. kolejce), Jacek Magiera (od 11. kolejki)

Piast Gliwice - Jirzi Necek, Radoslav Latal (od 8. kolejki), Dariusz Wdowczyk (od 24. kolejki)

Pogoń Szczecin - Kazimierz Moskal

Ruch Chorzów - Waldemar Fornalik

Śląsk Wrocław - Mariusz Rumak, Jan Urban (od 21. kolejki)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Czesław Michniewicz, Marcin Węglewski (od 27. kolejki)

Wisła Kraków - Dariusz Wdowczyk, Kazimierz Kmiecik (od 16. kolejki), Kiko Ramirez (od 21. kolejki)

Wisła Płock - Marcin Kaczmarek

KGHM Zagłębie Lubin - Piotr Stokowiec