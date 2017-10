Liga+ Ekstra w nowej formule. Smokowski i Twarowski odchodzą

To już oficjalna informacja. Po 23 latach najdłużej pracujący i najbardziej rozpoznawalni komentatorzy Ekstraklasy Tomasz Smokowski i Andrzej Twarowski żegnają się z nc+. 22 października magazyn Liga+ Ekstra w Canal+ wystartuje w nowej formule.

Zdjęcie Tomasz Smokowski (z lewej) i Andrzej Twarowski w 2002 roku /Artur Pawłowski /Reporter

Nowym prowadzącym program ma być Krzysztof Marciniak. W magazynie pojawi się więcej reporterów i ekspertów.



Współtwórcami programu mają być między innymi: Daria Kabała-Malarz, Żelisław Żyżyński, Cezary Olbrycht, Filip Surma, Rafał Dębiński i Tomasz Lipiński. "W Lidze+ Extra znajdzie się również miejsce na nowe formaty i nowych ekspertów" - czytamy w komunikacie nc+.



- Liga+ Extra to najpopularniejszy program poświęcony Lotto Ekstraklasie, ma swoją markę i wiernych widzów. Wprowadzając zmiany chcemy połączyć to, co jest istotą tego programu, a więc bramki, emocje, kontrowersje, gości z nowymi elementami, które sprawią, że program będzie jeszcze dynamiczniejszy i ciekawszy - mówi dyrektor sportu nc+ Michał Jarocki.



15 października specjalne wydanie Ligi+ Extra ze stadionu Legii Warszawa poprowadzą wspólnie Krzysztof Marciniak i Rafał Dębiński. Tydzień później w roli jedynego gospodarza programu zadebiutuje Marciniak.



- Niedzielny wieczór od lat kojarzył mi się z Ligą+ Extra. Teraz z pozycji widza przechodzę do roli prowadzącego. To dla mnie ogromne wyzwanie i prestiż. Mam w głowie wiele pomysłów, które zamierzamy wdrożyć z całym zespołem. Wierzę, że spodoba się to naszym widzom - mówi Marciniak.



WS