Korona Kielce. Żubrowski przedłużył kontrakt, Cebula wraca do kadry

Jakub Żubrowski przedłużył kontrakt z Koroną Kielce do czerwca 2020 roku - poinformowała oficjalna strona kieleckiego klubu.

Zdjęcie Marcin Cebula /Łukasz Grochala /Newspix

25-latek jest wychowankiem Korony Kielce. W sierpniu 2012 roku trafił do Stali Mielec, gdzie występował przez 4,5 roku. Do Kielc wrócił przed rundą wiosenną poprzedniego sezonu.

Reklama

Dziś Korona Kielce ogłosiła przedłużenie kontraktu z Żubrowskim. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2020 roku.

W obecnym sezonie 25-latek wystąpił w dziesięciu spotkaniach zaliczając jedną asystę.

Wczoraj do pierwszego zespołu Korony Kielce został przywrócony Marcin Cebula, który ostatnio trenował z zespołem juniorów.

21-letni pomocnik nie chciał odejść na wypożyczenie do innego zespołu, przez co kielecki klub przesunął go do drużyny juniorów, jednak wczoraj piłkarz po spotkaniu z zarządem Korony Kielce został przywrócony do pierwszego składu.

MC