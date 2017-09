Klimczak szefem, powrót Bońka. Koniec wojny Ekstraklasy SA z PZPN-em!

W najbliższy wtorek dojdzie do zmiany za sterami Ekstraklasy SA. Z naszych informacji wynika, że nowe władze wprowadzą rewolucyjne wręcz zmiany. Najważniejszą będzie zwiększenie ligi do 18 zespołów, czyli 34 kolejek w sezonie, w miejsce dotychczasowych 37. Równie ważne jest to, że z nadejściem rządów Karola Klimczaka z Lecha i z powrotem do rady nadzorczej Zbigniewa Bońka nastąpi koniec wojny Ekstraklasy SA z PZPN-em.

Zdjęcie Zbigniew Boniek wraca do rady nadzorczej Ekstraklasy SA. /AFP

Przy całej szacunku dla Macieja Wandzla, bo to człowiek błyskotliwy i inteligentny, który poznał od podszewki i Lecha, i Legię, jego zarządzanie spółką Ekstraklasa SA to obraz nędzy i rozpaczy.

Udaremniona próba skoku na kasę PZPN-u

Reklama

Największym błędem było pójście na wojnę z szefem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem, przegraną z kretesem, rejteradą większości wojsk i Józefa Wojciechowskiego w roli kandydata na nowego sternika polskiej piłki. Wandzel domagała się od nowego prezesa PZPN-u m.in. wspomagania ze związkowej kasy klubów zawodowych, o czym nawet nie chciał słyszeć Boniek, a godził się na to Wojciechowski.



Na plan drugi wybija się forowanie Dariusza S., który w trakcie kadencji rady nadzorczej ESA trafił za kraty - z podejrzeniem wręczenia łapówki , a zarządzanego przez niego przez lata Ruchu wypada z szafy trup za trupem, degradacja i ujemne punkty nie wzięły się znikąd.

Trzeci zarzut w stosunku do Wandzla, to zawarcie - w opinii klubów i wielu mediów - niekorzystnej umowy ze sponsorem tytularnym. Prawa sprzedane za kwotę niewiele ponad sześć mln zł, niższą o prawie dwa miliony niż we wcześniejszych kontraktach. Tu jestem daleki od potępiania w czambuł Wandzla chociażby dlatego, że prawdopodobnie nikt nie chciał zapłacić więcej. W myśl zasady: "Koń jaki jest, każdy widzi". Nie zmienia to faktu, że po ujawnieniu - przez Weszło.com - wysokości tej umowy, za głowę złapali się prezesi mniejszych niż piłkarska federacji, a ludzie piłki nazwali ją "psuciem rynku".

- Dwa czy trzy lata temu PZKosz sprzedał męską ligę za porównywalne stawki, choć to rozgrywki regionalne, ulokowane głównie w północnej i zachodniej części kraju, które nie są tak medialne jak piłkarska Ekstraklasa. Jak w tej sytuacji, my mamy szukać sponsorów za poważne pieniądze dla mniejszych lig - rozkładał ręce jeden z szefów niepiłkarskiej ligi.

Kluby mają dość autorytarnych rządów spółką, a taki model sterowania cechował Wandzla. - Koniec czasów caratu - głoszą.

Nowym szefem RN zostanie prezes Lecha Karol Klimczak, ale on będzie rządził kolegialnie, z udziałem pozostałych pięciu ludzi z rady.

Wielką siłą nowej rady będzie powrót do niej szefa całej polskiej piłki - Zbigniewa Bońka. Nie brakuje głosów, zgodnie z którymi kto inny z PZPN-u powinien wejść do Rady Nadzorczej Ekstraklasy (w mijającej kadencji był to wiceprezes Edward Nowak). Z drugiej strony jednak, kto lepiej dopilnuje interesów federacji niż sam prezes?

Szef PZPN-u wniesie też do RN ważną wiedzę i doświadczenie - rozeznanie na rynku praw medialnych, co w kontekście do czekającego w czerwcu przetargu ma kluczowe znaczenie. Nowa rada wybierze nowy zarząd Ekstraklasy SA, a następnie będzie musiała błyskawicznie przygotować nowy schemat rozgrywek. Ten, określany mianem ESA 37, przejdzie do historii. W tym sezonie nie ma już dzielenia punktów, a w przyszłym najpewniej zniknie podział zespołów na grupę mistrzowską i spadkową, w miejsce rozszerzenia składu ligi do 18 drużyn. Za takim rozwiązaniem przemawiają losy beniaminków w ostatnich latach. Górnik Zabrze i Sandecja Nowy Sącz świetnie sobie radzą w gronie najlepszych, a niedawny beniaminek - Arka Gdyni ostatnio sięgnął nawet po Puchar Polski.

Na zapleczu pozostają ekstraklasowe duże firmy, na czele z Ruchem (na razie został w blokach startowym), GKS-em Katowice (również na miejscu spadkowym), a także również obyte w najwyższej klasie rozgrywkowej: Stal Mielec, Odra Opole, Zagłębie Sosnowiec, Stomil Olsztyn oraz mające spore aspiracje: Miedź Legnica i Chrobry Głogów. Odbudowę swoich pozycji zaczęły też ŁKS (już 2. lidze), czy Widzew (w 3.), legitymujący się największą liczbą sprzedanych karnetów w Polsce, a także w Europie, jeśli weźmiemy pod uwagę kluby z tego poziomu rozgrywek. Wyżej wymienione ośrodki mogą tylko zwiększyć potencjał polskiej piłki klubowej i pójść w ślady Górnika, czy Sandecji.

Co ciekawe, kandydatem na nowego prezesa Ekstraklasy SA w pewnym momencie był eks-właściciel Legii Bogusław Leśnodorski. Miał tylko jeden problem: nie chcą go ani obecna Legia, ani Lech, co drastycznie zmniejszyło jego szanse, w końcu przedwczoraj, sam zainteresowany stwierdził, że nie zamierza marnować czasu.





Tak będzie wyglądał nowy skład rady nadzorczej Ekstraklasy:

- Karol Klimczak (prezes Lecha) - przewodniczący,



- Zbigniew Boniek (prezes PZPN-u)

- Maciej Bałaziński (wiceprezes Lechii)

- najpewniej Jarosław Jankowski (zarząd Legii)

- Cezary Kulesza (współwłaściciel i prezes Jagiellonii)

Na obsadzenie pozostałych dwóch miejsc ma poniższa trójka:

- Grzegorz Jaworski (przewodniczący rady nadzorczej Piasta)

- Krzysztof Zając (prezes Korony Kielce)

- Jarosław Mroczek (prezes Pogoni Szczecin).

Z kandydowania do rady zrezygnował wiceprezes Cracovii Jakub Tabisz, który był w niej przez kilka ostatnich kadencji.





Trenerzy nie chcą ESA 37



ESA 37, w odczuciu większości trenerów i klubowych sterników, staje się już przeżytkiem. W swoim czasie, określana tym mianem reforma, zdała egzamin, zlikwidowała korupcjogenny bezpieczny środek tabeli, dzięki podziałowi punktów i tabeli zapewniła emocje do końca sezonu. Zwłaszcza trenerzy zapewniają, że zmniejszenie liczby kolejek nawet do 34, jeśli nie do 30, będzie miało zbawczy wpływ na proces szkoleniowy.

Michał Białoński