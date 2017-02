„Każdy może gonić za straconą piłką”. Trenerska konferencja w Katowicach

400 trenerów piłki nożnej z całej Polski bierze udział w Katowicach w VI Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej. Wśród prelegentów goście z Niemiec i Hiszpanii, którzy mówili m.in. o kreatywności w szkoleniu i filozofii gry w piłkę, której hołduje Juergen Klopp.

Zdjęcie Martin Rafelt podczas wykładu w Katowicach /Michał Zichlarz /INTERIA.PL

W poprzednich latach, w konferencjach organizowanych przez Piłkarską Akademię Champions, której założycielem jest były piłkarz m.in. Wodzisławskiej Szkoły Piłkarskiej i Banika Ostrava Michał Tofilski, uczestniczył Katalończyk Carles Romagosa Vidal, który od września 2015 jest dyrektorem technicznym akademii Paris Saint-Germain. Z kolei rok temu można było posłuchać wykładu Richarda Grootscholtena. Holenderski trener pracował na kilku kontynentach. Obecnie szefuje futbolowej akademii Feyenoordu Rotterdam.

Tegoroczna konferencja zaczęła się od wykładu profesora Daniela Memmerta z Deutsche Sporthochschule w Koeln. To specjalista w dziedzinie kreatywności w sporcie. Mówił m.in. o tym, że w szkoleniu najmłodszych warto kłaść nacisk na to, żeby zwracać uwagę na wybór przez młodych piłkarzy oryginalnych, a jednocześnie użytecznych rozwiązań. Zachęcał obecnych na AWF w Katowicach trenerów do ciągłego kształcenia się. - Żeby był sukces, konieczne jest odpowiednie nastawienie, zmiana w myśleniu. Kontynuacja musi się odbywać przez ciągłą zmianę - mówił profesor Memmert.

Martin Rafelt, analityk i skaut, który współpracował z Thomasem Tuchelem i Rogerem Schmidtem, a który jest autorem książki o piłkarskiej filozofii Jurgena Kloppa, swój wykład poświęcił teorii kontr-pressingu. To styl, któremu hołduje obecny szkoleniowiec Liverpool FC. - Kontr-pressing nie jest skomplikowany. Każdy przecież może gonić za straconą piłką czy to ktoś lepiej wyszkolony technicznie czy mniej - przekonywał Rafelt, który sam prowadzi młodzieżowe zespoły w niemieckim klubie FSV Witten.

Z kolei Hiszpan Oscar Garcia, mówił o podstawach nauczaniach gry w defensywie. Oprócz części teoretycznej, trenerzy z całej Polski biorą też udział w części praktycznej. Konferencja odbywa się pod patronatem PZPN, Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Rektora AWF w Katowicach prof. Adama Zająca.

Z Katowic Michał Zicharz