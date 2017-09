Igor Angulo i Carlitos gwiazdami Ekstraklasy

Igor Angulo i Carlitos prowadzą po siedmiu kolejkach Lotto Ekstraklasy w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Snajper Górnika Zabrze ma na koncie dziewięć goli, zaś as Wisły Kraków - pięć.

"To są takie perełki. Czy Angulo, czy Carlitos to są piłkarze, na których patrzy się z przyjemnością, natomiast o lidze to nie do końca dobrze świadczy, bo pamiętam tych piłkarzy grających na Cyprze, w takich bardzo małych klubach. Przyjeżdżają do Polski i jakby na to nie patrzeć są gwiazdami Ekstraklasy" - powiedział Kamil Kosowski, były piłkarz, ekspert nc+.

Po przerwie spowodowanej występami reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2018 piłkarze Ekstraklasy wracają na ligowe boiska. W piątek Wisła Kraków zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia, a Górnik Zabrze w niedzielę zagra w Niecieczy z Bruk-Betem Termalicą.

