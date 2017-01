Euro U21 2017 okazją na transfer? Oferty już spływają

Za pół roku odbędzie się w Polsce Euro U21, które dla większości naszych graczy będzie świetną okazją do wypromowania nazwiska, a potem transferu. Oferty spływają jednak już teraz, a Lotto Ekstraklasę mogą opuścić m.in. Dawid Kownacki, którym interesuje się Fiorentina, a także Jarosław Jach, który może trafić do Hiszpanii.

To będzie największa piłkarska impreza 2017 roku. Nad Wisłę zjadą się młodzieżowe gwiazdki z wielu potężnych klubów. W Polsce powinni pojawić się m.in. Marcus Rashford z Manchesteru United, Raheem Sterling z Manchesteru City czy Ondrej Duda z Herthy Berlin.

Nasi piłkarze liczą, że turniej w Polsce pozwoli im się wypromować i trafią do porównywalnych klubów. Sęk w tym, że Europa nie chce czekać i wolałaby sprowadzić utalentowanych "Biało-czerwonych" już teraz.



Według hiszpańskich mediów, Jarosławem Jachem z Zagłębia Lubin interesuje się Betis Sewilla. Środkowy obrońca miałby kosztować milion euro. Ale to nie jedyny reprezentant naszej młodzieżówki, który tej zimy może zmienić klub.



"Super Express" podaje, że Fiorentina jest zdeterminowana, by pozyskać Dawida Kownackiego z Lecha Poznań. Utalentowany napastnik, który ma już ponad 70 meczów w Ekstraklasie, miałby kosztować 3 mln euro. Według informacji gazety Lech chciałby milion więcej.



Nie wiadomo jak na zainteresowanie zagranicznych klubów zareagują sami piłkarze. Jeśli wstrzymają się z transferem, Euro U21 może im pomóc trafić do jeszcze lepszych klubów.