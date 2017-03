Ekstraklasa. Zimowe okienko zamknięte. Kto wydał najwięcej?

10 z 16 klubów Ekstraklasy w zimowym oknie transferowym nie wydało ani grosza. Tak przynajmniej podaje branżowy portal transfermarkt.de. Ogółem polskie kluby zapłaciły nieco ponad 3 mln euro, ale zdecydowana większość tych pieniędzy to wydatki Legii Warszawa.

87 piłkarzy tej zimy zatrudniły kluby Ekstraklasy. Średnia kwota wydana na nowego zawodnika wynosi 35 tys. euro, a uśredniona suma wydatków na klub blisko 200 tys. euro. To jednak tylko liczby, bo nawet połowa klubów Ekstraklasy nie płaciła za nowych graczy, tylko pozyskiwała ich na zasadzie wolnego transferu.



O północy zamknęło się zimowe okienko transferowe w polskiej Ekstraklasie. Niektóre kluby jeszcze rzutem na taśmę kontraktowały nowych zawodników, a ostatnie ruchy zrobiły zespoły Górnika Łęczna i Zagłębia Lubin.

Na Lubelszczyźnie będzie grał Stefan Askovski, który został wypożyczony z Fortuny Sittard. Na Dolny Śląsk z Chorzowa przeprowadził się natomiast Kamil Mazek.

28 lutego poważnego wzmocnienia, przynajmniej "na papierze", doznała też Jagiellonia Białystok. Szeregi lidera Ekstraklasy wzmocnił Cillian Sheridan, o którego klub z Podlasia zabiegał od dłuższego czasu. Nieoficjalnie mówi się, że "Jaga" zapłaciła za 28-letniego napastnika 300 tys. euro. A suma wydana na byłego gracza Omonii Nikozja to trzeci wynik w lidze.

Zbliżoną kwotę tej zimy wydał Lech Poznań. "Kolejorz" za Wołodymyra Kostewycza zapłacił Karpatom Lwów 350 tys. euro. Na Bułgarską sprowadzono też innych graczy, a Rumun Mihai Radut już zdążył zadebiutować w lidze. Nowym zawodnikiem jest też stoper Elvis Kokalović.

Wydatki Lecha i Jagiellonii nie robią jednak wrażenia przy sumie, którą tej zimy wydała Legia. Mistrz Polski za nowych graczy zapłacił łącznie 2,25 mln euro! Sami Artur Jędrzejczyk i Dominik Nagy kosztowali po milionie, a przecież drużynę z Łazienkowskiej wzmocnili też inni.

Legia mogła sobie jednak pozwolić na takie wydatki, bo na transferach też zarobiła. Mistrz Polski sprzedał Nemanję Nikolicia, Bartosza Bereszyńskiego i Aleksandara Prijovicia, a dzięki temu klubową kasę zasiliło blisko siedem milionów euro.

Co ciekawe, aż 10 klubów Ekstraklasy na transfery nie wydało ani złotówki. Mimo tego niektóre zespoły zostały poważnie przebudowane. Np. do Wisły Kraków przyszło aż dziewięciu nowych zawodników, a do Lechii Gdańsk sześciu.

Inna sprawa, że łączne wydatki klubów Ekstraklasy w zimowym oknie transferowym są najniższe od trzech lat. Rekordowy był sezon 2010/2011, gdy na nowych graczy kluby wydały ogółem blisko siedem milionów euro.

Wydatki klubów Ekstraklasy w zimowym oknie transferowym:

Legia Warszawa - 2,25 mln euro

Lech Poznań - 350 tys. euro

Jagiellonia Białystok - 300 tys. euro

Pogoń Szczecin - 100 tys. euro

Piast Gliwice - 35 tys. euro

Cracovia - 15 tys. euro

Zagłębie Lubin, Lechia Gdańsk, Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Korona Kielce, Bruk-Bet Termalica, Górnik Łęczna, Arka Gdynia, Wisła Płock - 0

