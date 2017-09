Ekstraklasa z rewolucyjnymi danymi o piłkarzach od ChyronHego

Ile kilometrów przebiegł dany piłkarz Ekstraklasy i z jaką prędkością? To nie będzie już tajemnicą. Spółka Ekstraklasa Live Park podpisała umowę z firmą ChyronHego, liderem na rynku dostarczania danych fitness. Dzięki temu na wszystkich stadionach Lotto Ekstraklasy zostanie zainstalowany system trackingu - TRACAB™. Pozwoli on na śledzenie zawodników oraz piłki na boisku i umożliwi dostęp do całkowicie nowych danych fitness z prawie 300 meczów w sezonie.

- Wprowadzenie technologii trackingu na stadionach Lotto Ekstraklasy to kolejny krok budujący wartość i profesjonalizm ligi. Już w trakcie bieżącego sezonu będziemy w stanie gromadzić dokładnie takie same dane, jakie generują topowe ligi w Europie. Inwestycja ma dwa fundamentalne cele: po pierwsze znacząco wzbogaci przekaz telewizyjny meczów ligowych - realizowany przez spółkę-córkę Ekstraklasa Live Park, ale także pozwoli na dokładną analizę zachowań zawodników na boisku. Po zainstalowaniu systemu na wszystkich stadionach, będziemy w stanie pomóc trenerom oraz sztabom klubów Lotto Ekstraklasy, dostarczając im unikalne dane fitness - mówi wiceprezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

- Tego typu analizy nie były jeszcze nigdy dostępne w polskich klubach. Tak właśnie rozumiemy naszą rolę we wspieraniu rozwoju klubów najwyższej klasy rozgrywkowej. Ponadto, dzięki świetnej współpracy z ChyronHego, Ekstraklasa będzie mogła oferować absolutnie ekskluzywny produkt na polskim rynku piłkarskim. Jest to istotne w kontekście przetargu na prawa do transmisji meczów Lotto Ekstraklasy, począwszy od sezonu 2019/20. Dane z nowej usługi chcemy pokazywać nie tylko w produkcji telewizyjnej, ale także w raportach dla mediów, w wybranych kanałach komunikacji on-line, a w przyszłości także w oficjalnej aplikacji mobilnej - tłumaczy Animucki.

Do końca roku system zostanie zainstalowany na każdym stadionie. System to dwie kamery, komputer oraz serwer z urządzeniami dodatkowymi. Technologia optyczna TRACAB wykorzystuje obrazy, by ustalać pozycję na boisku wszystkich przemieszczających się "obiektów" - piłkarzy, arbitrów oraz piłki. Dzięki temu na żywo generowany jest przekaz opisujący koordynaty wspomnianych "obiektów". Dane mogą być prezentowane graficznie podczas transmisji oraz na wszystkich kanałach multimedialnych.

- Co sezon staramy się podnieść jakość transmisji. Wprowadzenie danych fitness do przekazu telewizyjnego to niewątpliwie ważny krok, dzięki któremu możemy śmiało stać w jednym rzędzie z najlepszymi ligami w Europie. Cieszymy się tym bardziej, że z danych będą mogli skorzystać nie tylko widzowie, ale także wszystkie sztaby trenerskie. Liczymy, że dzięki dostarczanym przez nas bardzo szczegółowym informacjom, do zbierania których potrzebny jest specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt, dołożymy małą cegiełkę do wzrostu poziomu sportowego rozgrywek Lotto Ekstraklasy - mówi dyrektor operacyjny Ekstraklasa Live Park Marcin Serafin.

Wszystkie Kluby Lotto Ekstraklasy otrzymają dane fitness zawodników natychmiast po zakończeniu meczu. Będą one także szeroko prezentowane na oficjalnej stronie Ekstraklasa.org oraz w formie atrakcyjnych publikacji na wszystkich trzech kanałach social media Lotto Ekstraklasy. Dane obejmują m. in. liczbę przebiegniętych kilometrów, liczbę sprintów, tempo poruszania się po boisku, maksymalną prędkość, pozycję na boisku, itp.

- To ogromny zaszczyt dla ChyronHEGO, że możemy dodać Lotto Ekstraklasę do naszej stale rozwijającej się listy czołowych lig i największych międzynarodowych turniejów korzystających z systemu TRACAB. Są wśród nich m.in. Premier League, Bundesliga, La Liga. Technologia staje coraz bardziej dostępna, gdyż ligi zdają sobie sprawę z przydatności naszych danych. To zwiększa wartość ligi i przynosi korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w rozgrywki - zapewnia Rickard Ohrn, prezes Chyron Hego.

