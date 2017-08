Ekstraklasa. Wielkie Derby Krakowa i mecz lidera z Lechem wydarzeniami 5. kolejki

Wielkie Derby Krakowa, w których Wisła Kraków w sobotę podejmie Cracovię, to największe wydarzenie piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym ciekawie zapowiadającym się meczu prowadzące w tabeli Zagłębie Lubin zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań.

Zdjęcie Piłkarze Wisły Kraków Jakub Bartosz (2L) i Paweł Brożek (2P) /Stanisław Rozpędzik /PAP

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Kolejka zakończy się we wtorek, a rozpocznie w piątek w Warszawie od meczu Legii z Piastem Gliwice. Oba zespoły znajdują się w kryzysie. Po tym, jak mistrzów Polski wyeliminował z eliminacji Ligi Mistrzów kazachski klub FK Astana, w poprzedniej kolejce podopieczni Jacka Magiery przegrali na wyjeździe z Bruk-Bet Niecieczą 0-1.

Wiadomo, że w zespole "Wojskowych" zabraknie Jakuba Czerwińskiego, który nabawił się urazu kostki we wtorkowym meczu z Wisłą Puławy (4-1) w 1/16 finału Pucharu Polski. To stwarza szansę dla Macieja Dąbrowskiego, który póki co w tym sezonie jest w słabej dyspozycji.

W kryzysie jest również Piast Gliwice, który z dwoma punktami zamyka tabelę i jako jedyny zespół ekstraklasy pozostaje w tym sezonie bez ligowego zwycięstwa. Być może punktem zwrotnym będzie wtorkowa wygrana ze Stalą Mielec 2-0 w 1/16 finału PP.

- Zwycięstwa budują. To pucharowe było nam potrzebne, aby z bardziej optymistycznym nastawieniem pojechać do Warszawy - powiedział Dariusz Wdowczyk, były trener Legii, a obecnie Piasta.

Podczas meczów tej kolejki zostanie uczczone przypadające na 15 sierpnia święto Wojska Polskiego. Dlatego piątkowe spotkanie przy Łazienkowskiej będzie miało specjalną oprawę. Orkiestra wojskowa wykona hymn Polski oraz piosenkę Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Natomiast żołnierze wniosą na murawę flagi Polski i Warszawy.

Serię sobotnich meczów rozpocznie spotkanie Sandecji Nowy Sącz z Wisłą Płock. Beniaminek przystępuje do tego spotkania po dwóch zwycięstwach z rzędu. W minioną sobotę Sandecja odniosła pierwsze ligowe zwycięstwo niespodziewanie pokonując Jagiellonię Białystok 3-1, a w środę wygrała z Miedzią Legnica 2-1 w 1/16 finału PP.

Z tymi rozgrywkami pożegnała się natomiast Wisła Płock, która uległa w Krakowie swojej imienniczce 1-2. W sobotę Wisła Kraków podejmie Cracovię w derbach miasta. Prowadzony przez Michała Probierza zespół "Pasów" z czterema punktami znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Być może w barwach Wisły zadebiutuje wypożyczony z FC Porto Portugalczyk Ze Manuel.

- Wszystkie sprawy formalne są załatwione, więc jeśli trener będzie chciał, abym zagrał już w najbliższym meczu, to jestem gotowy i dam z siebie wszystko. Koledzy z drużyny mówili mi, jak ważny mecz nas czeka w sobotę - powiedział Ze Manuel.

Również w sobotę Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin, które z 10 punktami prowadzi w tabeli. Po raz drugi w tym sezonie w meczu z udziałem "Miedziowych" użyty będzie system powtórek wideo VAR.

Lech z siedmioma punktami zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale w czwartek został wyeliminowany z Pucharu Polski przez Pogoń Szczecin. "Portowcy" w poniedziałkowym meczu podejmą Lechię Gdańsk, która również pożegnała się z rozgrywkami o PP. Podopieczni Piotra Nowaka niespodziewanie przegrali bowiem z pierwszoligową Bytovią Bytów 0-1.

W tym spotkaniu po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana do gry wrócił Grzegorz Wojtkowiak. - Cieszę się, że znów mogłem zagrać, choć nastroje po tym meczu u mnie oraz u reszty chłopaków są fatalne - przyznał 33-letni obrońca cytowany na oficjalnej stronie Lechii.

Dwa mecze zostaną rozegrane w niedzielę. Górnik Zabrze podejmie Arkę Gdynia, do której po raz drugi został wypożyczony z Legii Mateusz Szwoch. W drugim niedzielnym spotkaniu Korona Kielce podejmie Jagiellonię Białystok, która odpadła z Pucharu Polski po porażce z Zagłębiem Lubin 1-2.

Kolejka wyjątkowo zakończy się we wtorek spotkaniem Śląska Wrocław z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.

Program 5. kolejki:

11 sierpnia, piątek

Legia Warszawa - Piast Gliwice (godz. 20.30; sędzia: Bartosz Frankowski z Torunia)

12 sierpnia, sobota

Sandecja Nowy Sącz - Wisła Płock (15.30; Mariusz Złotek ze Stalowej Woli)

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (18.00; Szymon Marciniak z Płocka)

Wisła Kraków - Cracovia (20.30; Daniel Stefański z Bydgoszczy)

13 sierpnia, niedziela

Górnik Zabrze - Arka Gdynia (15.30; Paweł Gil z Lublina)

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok (18.00; Tomasz Musiał z Krakowa)

14 sierpnia, poniedziałek

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (18.00; Tomasz Kwiatkowski z Warszawy)

15 sierpnia, wtorek

Śląsk Wrocław - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (15.30; Krzysztof Jakubik z Siedlec)