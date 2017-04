Boniek o ostatniej kolejce Ekstraklasy: To stan przedzawałowy

Już około godziny 20 wszystko będzie jasne. Wtedy zakończą się wszystkie mecze ostatniej kolejki sezonu regularnego LOTTO Ekstraklasy. - Wielu prezesów ligowych klubów będzie miało stan przedzawałowy - mówi nam Zbigniew Boniek.

Jak na razie pewnych udziału w grupie mistrzowskiej jest pięć zespołów. O trzy kolejne przepustki do grupy mistrzowskiej walczy pięć zespołów. Emocji nie zabraknie, bo pomiędzy szóstą Pogonią Szczecin, a dziesiątym Zagłębiem Lubin jest zaledwie punkt różnicy.

- Może być taki scenariusz, że ósma i dziewiąta drużyna zdobędą tyle samo punktów i o tym, kto będzie wyżej zadecyduje lepszy stosunek bramek. Dla dziewiątego zespołu to będzie prawdziwy dramat, bo podziale punktów zostanie niewielka przewaga nad strefą spadkową. Z kolei ósmy zespół będzie 6 czy 7 punktów za liderem. Wychodzi na to, że optyka zespołów, które przez cały sezon prezentowały bardzo wyrównany poziom zmieni się diametralnie - mówi prezes PZPN.

Jego zdaniem to bardzo komplikuje długotrwałą wizję budowania drużyny. - Ten system rozgrywek daje nam wielkie emocje, ale otwartym powstaje pytanie, czy tak powinny funkcjonować kluby ligowe w Polsce - dodaje Boniek.



Jak na razie otwartą powstaje kwestia, jak będzie wyglądał regulamin rozgrywek w przyszłym sezonie. Boniek jest za powrotem do tradycyjnego systemu, z kolei Ekstraklasa jest zwolennikiem obecnego kształtu rozgrywek. Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2017/8 podział na grupę mistrzowską i spadkową zostanie zachowany, ale punkty wywalczone w sezonie regularnym nie będą dzielone na pół.



