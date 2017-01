"Bobo" Kaczmarek ironicznie skomentował system ESA 37

Szefowie Ekstraklasy SA opowiedzieli się za utrzymaniem systemu ESA 37, w którym po 30 kolejkach Ekstraklasa jest dzielona na grupy spadkową i mistrzowską z podziałem punktów na pół, a następnie rozgrywa się siedem kolejek w części finałowej. System budzi kontrowersje, a bardzo ostro skrytykował go m.in. Bogusław Kaczmarek.

Zdjęcie Trener Bogusław Kaczmarek /Dominik Sadowski /

Szefowie Ekstraklasy SA zwrócili uwagę, że system ESA 37 jest w tej chwili najlepszy, bo zapewnia emocje do końca i oznacza m.in. korzyści finansowe dla klubów. Ma być stosowany co najmniej przed dwa kolejne sezony (do tego czasu obowiązują obecne umowy telewizyjne), ale możliwe, że dłużej.

Reklama

Obowiązuje od sezonu 2013/14 i od początku budzi kontrowersje, bo nie dla każdego emocje do ostatniej kolejki są najważniejsze. Krytykowane jest przede wszystkim dzielenie punktów.

W czwartek ostro dał temu wyraz były asystent trenera reprezentacji Polski Leo Beenhakkera - Bogusław Kaczmarek, ceniony także za poczucie humoru.



- Przez podział to jednokomórkowce się rozmnażają, a takim organizmem w układzie pierwotniaków jest pantofelek - tak "Bobo" skomentował dla TVP1 system obowiązujący w Ekstraklasie.