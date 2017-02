Asy i Cieniasy 22. kolejki Lotto Ekstraklasy

Trzech piłkarzy Ruchu Chorzów wśród kandydatów na Asa 22. kolejki i trzech Legii Warszawa wśród nominowanych na Cieniasa - Lotto Ekstraklasa potrafi zaskoczyć!

Zdjęcie Konstantin Wasiljew, lider Jagiellonii Białystok /Jarosław Mazalon /East News

Ranking Ekstraklasy - kliknij!

Asy

Reklama

Konstantin Wasiljew (Jagiellonia Białystok)

Pomocnik po raz kolejny poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Reprezentant Estonii strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty, a Jagiellonia pokonała Górnika Łęczna 5-0.

Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok)

Dobrze, jak zwykle, radził sobie w środku pola, a poza tym zdobył bramkę na 3-0. Naprawdę bardzo dobry występ pomocnika Jagiellonii.

Fiodor Czernych (Jagiellonia Białystok)

Bardzo aktywny w meczu z Górnikiem Łęczna. Najpierw zaliczył asystę przy trafieniu Wasiljewa, a potem sam wpisał się na listę strzelców.

Vladislav Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Napastnik wytrzymał napięcie nerwowe i w szóstej minucie doliczonego czasu pewnie wykorzystał "jedenastkę", która zapewniła jego drużynie punkt w meczu z liderem Lotto Ekstraklasy.

Kto był Asem 22. kolejki Lotto Ekstraklasy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był Asem 22. kolejki Lotto Ekstraklasy? Konstantin Wasiljew (Jagiellonia Białystok) 24% Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok) 0% Fiodor Czernych (Jagiellonia Białystok) 0% Vladislav Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) 3% Duszan Kuciak (Lechia Gdańsk) 2% Jacek Kiełb (Korona Kielce) 4% Ilijan Micanski (Korona Kielce) 0% Joan Roman (Śląsk Wrocław) 2% Radosław Majewski (Lech Poznań) 12% Wołodymyr Kostewycz (Lech Poznań) 6% Krzysztof Piątek (Cracovia) 1% Adam Frączczak (Pogoń Szczecin) 2% Patryk Lipski (Ruch Chorzów) 30% Jarosław Niezgoda (Ruch Chorzów) 8% Rafał Grodzicki (Ruch Chorzów) 5% Filip Starzyński (Zagłębie Lubin) 1%

głosów: 214

Duszan Kuciak (Lechia Gdańsk)

Gdyby nie skuteczne interwencje bramkarza, to nie byłoby żadnych kontrowersji związanych z samą końcówką spotkania i rzutem karnym dla gospodarzy, bo Bruk-Bet Termalica już wcześniej strzeliłaby kilka goli.

Jacek Kiełb (Korona Kielce)

Świetny występ Kiełba w meczu z Wisłą Płock. Strzelił dwa gole, może i z karnych, ale za to bardzo pewnie, a ten element też trzeba umieć wykonywać. Ponadto dołożył asystę.

Ilijan Micanski (Korona Kielce)

Zdecydowanie lepszy mecz snajpera niż w Krakowie. Zdobył bramkę, swoją pierwszą w Ekstraklasie po prawie siedmiu latach przerwy, a także został sfaulowany w polu karnym.

Joan Roman (Śląsk Wrocław)

Zapewnił Śląskowi trzy punkty. Po dośrodkowaniu Łukasza Madeja z lewej strony, Radosław Biliński przedłużył piłkę głową, która trafiła do rezerwowego Hiszpana, a ten przyjął ja na klatkę piersiową i huknął nie do obrony. To było pierwsze trafienie Romana w Lotto Ekstraklasie.

Radosław Majewski (Lech Poznań)

Najlepszy piłkarz spotkania Piast - Lech. To po jego strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się od stojącego w murze Łukasza Sekulskiego i wpadła do siatki, a potem popularny "Maja" główką podwyższył na 2-0.

Wołodymyr Kostewycz (Lech Poznań)

Nowy nabytek "Kolejorza" szalał po lewej stronie boiska. Zanotował także asystę przy bramce Majewskiego.

Krzysztof Piątek (Cracovia)

W drugiej kolejce z rzędu strzelił gola. W niedzielę wykorzystał sytuację sam na sam z Jakubem Słowikiem. Wystarczyło to "Pasom" jednak tylko do zdobycia punktu.

Adam Frączczak (Pogoń Szczecin)

Wykorzystał praktycznie jedyną okazję, jaką miał w meczu. Frączczak posłał piłkę głową do siatki po dośrodkowaniu Kamila Drygasa. To już było jego ósme trafienie w tym sezonie Lotto Ekstraklasy.

Patryk Lipski (Ruch Chorzów)

Dyrygent gry "Niebieskich". To od niego zaczął się demontaż mistrzów Polski, bo już w 14. minucie przymierzył nie do obrony z rzutu wolnego.

Jarosław Niezgoda (Ruch Chorzów)

Napastnik wypożyczony z Legii walnie przyczynił się do zwycięstwa Ruchu w Warszawie. To po faulu na nim był rzut wolny, który wykorzystał Lipski, a w drugiej połowie w 51. minucie zdobył bramkę na 3-0.

Rafał Grodzicki (Ruch Chorzów)

Obrona "Niebieskich" tylko raz dała się zaskoczyć przy Łazienkowskiej. Legia mimo ogromnej przewagi w posiadaniu piłki nie potrafiła przez długi czas strzelić gola ostatniemu w tabeli Ruchowi, a Grodzicki spokojnie wybijał piłki dośrodkowywane w pole karne.

Filip Starzyński (Zagłębie Lubin)



Bezbłędnie wykorzystał rzut karny, który dał cenne trzy punkty Zagłębiu. Dzięki temu "Miedziowi" cały czas są blisko czołówki, a mają jeszcze do rozegrania zaległy mecz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Duszan Kuciak o powrocie do Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

Cieniasy

Aleksander Komor (Górnik Łęczna)

Szczególnie zawalił przy piątej bramce dla Jagiellonii, kiedy stracił piłkę na rzecz Czernycha. Wcześniej też był jednym ze słabszych punktów w swoim zespole.

Maciej Szmatiuk (Górnik Łęczna)

Drugi ze stoperów łęcznian również musi znaleźć się w tym zestawianiu. To na pewno nie był jego dobry występ. Przy pierwszym golu pozwolił się ograć Wasiljewowi.

Kto był Cieniasem 22. kolejki Lotto Ekstraklasy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był Cieniasem 22. kolejki Lotto Ekstraklasy? Aleksander Komor (Górnik Łęczna) 3% Maciej Szmatiuk (Górnik Łęczna) 0% Paweł Raczkowski (sędzia meczu Bruk-Bet Termalica - Lechia) 9% Patryk Stępiński (Wisła Płock) 1% Mateusz Piątkowski (Wisła Płock) 0% Guilherme (Legia Warszawa) 17% Tomas Necid (Legia Warszawa) 33% Michał Pazdan (Legia Warszawa) 30% Maciej Sadlok (Wisła Kraków) 3% Petar Brlek (Wisła Kraków) 1% Sito Riera (Śląsk Wrocław) 1% Maciej Jankowski (Piast Gliwice) 2%

głosów: 144

Paweł Raczkowski (sędzia meczu Bruk-Bet Termalica - Lechia)

W pierwszej połowie nie podyktował rzutu karnego dla gospodarzy po faulu Jakuba Wawrzyniaka na Davidzie Gubie. Z kolei pod koniec drugiej uznał, po konsultacji z liniowym, że Mario Malocza dotknął piłki ręką w polu karnym, co wywołało wściekłość w obozie Lechii. - Moim zdaniem był niesłusznie podyktowany. Nie może być tak, że 15 sekund czekamy na decyzję. Jeśli jest przewinienie, decyzja powinna być momentalna - stwierdził Piotr Nowak, trener gdańszczan.

Patryk Stępiński (Wisła Płock)

Miał "udział" przy trzech bramkach dla Korony. Przy pierwszej został minięty przez Micanskiego, potem sfaulował Bułgara w polu karnym, a na koniec nie zdążył za Miguelem Palancą, który dobił strzał Nabila Aankoura.

Mateusz Piątkowski (Wisła Płock)

"Nafciarze" poszukiwali snajpera. Miał nim zostać Piątkowski, który odchodząc w 2015 roku z Ekstraklasy z bagażem 14 goli. Na razie tenże jednak zawodzi na całej linii. Tak było w meczu ze Śląskiem Wrocław i tak samo w Kielcach.

Guilherme (Legia Warszawa)

Irytował do tego stopnia, że kibice Legii gwizdali po jego zagraniach. Nie podejmował dobrych decyzji, a gdy strzelał, fatalnie pudłował.

Tomas Necid (Legia Warszawa)

Kolejny słaby mecz. Ponownie sprawiał wrażenie zagubionego. Miał tylko jedną sytuację strzelecką, ale strzelił w bramkarza.

Michał Pazdan (Legia Warszawa)

Obrona Legii była dziurawa, w czym spora wina reprezentanta Polski. Nie minął kwadrans, a spowodował rzut wolny, faulem powstrzymując Jarosława Niezgodę, który zakładał mu "siatkę". Patryk Lipski przymierzył i Legia straciła gola.

Maciej Sadlok (Wisła Kraków)

Nie upilnował Romana w polu karnym, co Hiszpan wykorzystał, trafiając do siatki. Ta pomyłka kosztowała "Białą Gwiazdę" trzy punkty.

Petar Brlek (Wisła Kraków)

Bardzo słaby mecz po mocnika, który w pierwszej połowie zmarnował dogodną sytuację, a potem wcale nie było lepiej. Nic dziwnego, że po godzinie gry opuścił murawę.

Sito Riera (Śląsk Wrocław)

Nie grał dobrych zawodów z Wisłą Kraków, a zmieniony nie podał ręki trenerowi Janowi Urbanowi.

Maciej Jankowski (Piast Gliwice)

Niewidoczny w pierwszej połowie meczu z Lechem Poznań. Na drugą już nie wyszedł.

Paweł Pieprzyca