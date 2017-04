Arkadiusz Malarz: "Wszyscy w lidze mają kompleks Legii?"

Arkadiusz Malarz został uznany najbardziej przereklamowanym bramkarzem ligi w ankiecie telewizji Canal Plus. Golkiper "Wojskowych" był wyraźnie zdegustowany wynikami głosowania. "Czy wszyscy w tej lidze mają kompleks Legii?" - skomentował za pośrednictwem Twittera.

Odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania anonimowo udzielali sami piłkarze Ekstraklasy. Aż 54 proc. zapytanych najbardziej przereklamowanym bramkarzem uznało Malarza. Na drugim miejscu znalazł się Vanja Milinković-Savić z Lechii Gdańsk (9 proc.), a na trzecim Martin Polaczek (7 proc.).

Bramkarz Legii nie krył swego oburzenia wynikami głosowania. Wydaje się, że miał ku temu podstawy - to on był zdecydowanie najlepszym piłkarzem "Wojskowych" za czasów trenera Besnika Hasiego, kiedy cała drużyna pogrążona była w kryzysie. Także od kiedy rządy w klubie objął Jacek Magiera Malarz nie schodzi poniżej przyzwoitego poziomu. Zwłaszcza w Lidze Mistrzów był wyróżniającym się zawodnikiem mistrza Polski, a po ostatnim meczu ze Sportingiem Lizbona (1-0) został nawet wybrany do jedenastki kolejki Champions League.

Były zawodnik GKS-u Bełchatów jak na razie zdecydowanie wygrywa rywalizację o miejsce w bramce z Radosławem Cierzniakiem. Ten ostatni znakomicie prezentował się w barwach Wisły Kraków i ściągany był do klubu jako następca Duszana Kuciaka, lecz póki co musi uznać wyższość Malarza.

Najbardziej niedocenianym bramkarzem ligi został wybrany Matusz Putnocky z Lecha Poznań.



