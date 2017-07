8 rzeczy, które mogły wydarzyć się tylko w Ekstraklasie

Absurdalne zwolnienia trenerów, profesjonaliści z brzuszkami, marketingowe wtopy - ekstraklasowych dziwactw z ostatnich miesięcy znaleźlibyśmy nie 8, a pewnie 88. Ale spokojnie - pod tym względem na naszą ligę możemy liczyć co sezon. A co wydarzyło się w ostatnich miesiącach? Zapraszamy.

Franciszek Smuda w poprzednim sezonie prowadził Górnika Łęczna, ale nie zdołał utrzymać go w Ekstraklasie

1. Niepowtarzalne akcje w Ekstraklasie - czasem jeden obraz warty jest więcej niż tysiąc słów. No to patrzcie:

Wideo youtube

2. Profesjonalizm w Ekstraklasie - fajnie, że nasi zawodnicy wyjeżdżają reklamować polską Ekstraklasę w topowych ligach, ale czy mogliby się do tego jakoś przygotować? Albo chociaż poprosić fotografa, by robił im zdjęcie, gdy leżą na plecach?

Oto zdjęcie Dawida Kownackiego podczas testów medycznych w Sampdorii. Internauci takich okazji nie przepuszczają.

Dawid Kownacki podczas testów medycznych

3. Superprofesjonalizm w Ekstraklasie - Kownacki to jednak model przy Petterim Forsellu. Przed Finem właśnie otwierała się wielka szansa - pierwszoligową Miedź Legnica zamieniał na ekstraklasową Cracovię. Gdy się jednak pojawił w klubie, wszyscy złapali się za głowy. Jego nadwaga na sztabie szkoleniowym zrobiła takie wrażenie, że Forsell nie został zabrany na zgrupowanie.



4. W Ekstraklasie słowo ważniejsze od pieniędzy - "Nigdzie nie odchodzę, zostaję do końca kontraktu w Wiśle" - napisał na Twitterze Krzysztof Mączyński, znany tam jako "MakaTSW" [TSW, czyli Towarzystwo Sportowe Wisła]. Za trzy tygodnie "TSW" z nicku zniknęło, a piłkarz przeniósł się do znienawidzonej w Krakowie Legii. To się nazywa nie rzucać słów na wiatr!

5. Snajper na wagę złota w Ekstraklasie - co w normalnej lidze robi się z królem strzelców? a) obsypuje się złotem b) przedłuża umowę c) sprzedaje za duże pieniądze. Ale w Ekstraklasie jest też d) odsyła się na trybuny i ma nadzieję, że ktoś się po niego zgłosi. Tak wygląda sytuacja Marcina Robaka z Lecha Poznań, który pokłócił się z trenerem Nenadem Bjelicą i został odsunięty od zespołu.

6. Wdzięczność w Ekstraklasie - w poprzednim sezonie Korona Kielce była typowana do spadku. Gdy Maciej Bartoszek objął zespół, Korona była na 13. miejscu, ale nowy trener wywindował ją aż na piąte (!). I co otrzymał w zamian? Premię, klucze do miasta, a może chociaż pochwałę? Nie, został zwolniony. Klub zmienił bowiem właściciela, a Bartoszek w jego wizji się nie mieścił.

7. W Ekstraklasie jak prezentować, to z fajerwerkami - przeprowadzasz ofensywę transferową, bierzesz zawodników z mocnymi nazwiska, chcesz się pochwalić przed światem i robisz to w taki sposób:

Prezentacja nowych piłkarzy Śląska Wrocław

Kibice szybko wiedzieli, co z tym zdjęciem zrobić





8. W Ekstraklasie trener to świętość - a przekonał się o tym Marcin Kaczmarek. W ciągu pięciu lat wprowadził Wisłę Płock do I ligi, następnie do Ekstraklasy, w której jeszcze ją utrzymał. Wydawało się, że pracuje na miano ikony klubu, ale niedawno został zwolniony. Powód? Chęć podwyżki? Działanie na szkodę klubu? Faworyzowanie zawodników? Nie, po prostu jego zwolnienia zażyczyła sobie grupka zawodników. A w sumie to może nawet jeden zawodnik - Dominik Furman. No cóż, jako to w Ekstraklasie - piłkarz nasz pan.