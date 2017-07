11na11.pl. Na kogo stawiasz w drugiej kolejce Ekstraklasy?

To będzie kolejka gospodarzy? Z wyjątkiem Lecha Poznań, który, zdaniem większości typujących, wygra na wyjeździe, w pozostałych meczach zwycięstwa powinni odnieść miejscowi. Ty też tak obstawiasz? A co na to nasi eksperci? Nie zapomnij wytypować wyników drugiej kolejki Ekstraklasy w serwisie 11na11.pl.

Zdjęcie Piłkarze Górnika Zabrze w pierwszej kolejce nie dali szans Legii Warszawa /Andrzej Grygiel /PAP

Dołącz do serwisu 11na11.pl i typuj wyniki meczów Ekstraklasy!

Reklama

Sezon rewelacyjnie rozpoczął wracający do Ekstraklasy Górnik Zabrze, bijąc 3-1 Legię Warszawa. Mimo to, zdecydowana większość typujących nie daje szans zabrzanom w wyjazdowym starciu z Jagiellonią Białystok.

Ponad 90 proc. uczestników naszej zabawy nie ma wątpliwości, że podrażniona porażką w Zabrzu Legia poradzi sobie z Koroną Kielce.



Trzy czwarte typujących stawia także na zwycięstwo Lecha Poznań w wyjazdowym pojedynku z Wisłą Płock.



Za ciosem, po wyjazdowych zwycięstwach, pójdą, zdaniem typujących, Wisła Kraków i Lechia Gdańsk. "Biała Gwiazda" ma okazję zrewanżować się Bruk-Betowi Termalice Nieciecza za porażkę na finiszu ubiegłego sezonu. Lechia spróbuje pokonać budowaną od nowa przez Michała Probierza Cracovię.

Zdaniem większości beniaminek z Nowego Sącza wygra z Arką Gdynia, Piast Gliwice pokona Pogoń Szczecin, a Zagłębie Lubin wygra ze Śląskiem Wrocław.

A co na to nasi eksperci?

Szef sportu w nc+ Tomasz Smokowski nie wierzy w pogrążonego w lekkim kryzysie Lecha i stawia na Wisłę Płock, podpierając się remisem. Jego zdaniem "Jaga" zremisuje z Górnikiem, a Arka, która znakomicie wystartowała, wygra w Niecieczy z Sandecją.

Zdjęcie Tak typuje Paulina Czarnota-Bojarska /

Reporterka nc+ Paulina Czarnota-Bojarska z kolei tylko Lechowi daje szansę na wyjazdową wygraną. Według naszej ekspertki Sandecja zremisuje z Arką, Jagiellonia z Górnikiem, a Zagłębie ze Śląskiem.



Dariusz Wołowski z "Gazety Wyborczej" nie stawia na gości w żadnym z przypadków. Według niego sześć meczów wygrają gospodarze. Piast zremisuje z Pogonią, a Wisła Płock z Lechem.



WS



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz