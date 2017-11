11na11.pl. Na kogo stawiasz w 15. kolejce Ekstraklasy?

Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa to, według typujących, najwięksi faworyci w meczach 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. A Ty jakie wyniki obstawiasz? Zapraszamy do serwisu 11na11.pl!

Zdjęcie Tomasz Smokowski typuje w 11na11.pl /

Weź udział w zabawie i typuj wyniki Ekstraklasy w 11na11.pl!

Reklama

80 proc głosujących stawia na wyjazdową wygraną Legii z ostatnią w tabeli Pogonią. Także 80 proc. przewiduje wygraną Zagłębia z Cracovią. Za to ponad 90. proc jest przekonanych, że "Biała Gwiazda" poradzi sobie w sobotę w małopolskich derbach z Sandecją.



Po sensacyjnym rozbiciu na wyjeździe 5-0 Lechii Gdańsk wzrosły notowania Korony. Na kielczan, w dzisiejszym meczu ze Śląskiem Wrocław, stawia aż 60 proc. typujących.



Według uczestników naszej zabawy na wyjazdowe zwycięstwo, oprócz Legii, największe szanse ma Jagiellonia Białystok, która zagra w Płocku z Wisłą.

A co na to nasi eksperci? Zdaniem legendy nc+ Tomasz Smokowskiego, Jagiellonia w Płocku nie wygra, a co najwyżej zremisuje. Podobnie jak większość stawia on na Wisłę, Legię i Zagłębie. Jest też przekonany, że Lech Poznań wygra w Zabrzu z liderującym Górnikiem.

Reporterka nc+ Paulina Czarnota-Bojarska dla odmiany stawia na wygraną Górnika z Lechem. Jej zdaniem, o wyjazdowe zwycięstwo pokusi się Piast Gliwice, który zagra w Niecieczy z Bruk-Betem Termalicą.

Według Dariusza Wołowskiego, Górnik podzieli się punktami z Lechem, a Jagiellonia wygra w Płocku z Wisłą. Korona poradzi sobie ze Śląskiem, a w trójmiejskich derbach Arka Gdynia wygra z Lechią Gdańsk.



Wyniki, terminarz, tabela i strzelcy Ekstraklasy



Ranking Ekstraklasy - zobacz!

WS