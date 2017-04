Sebastian Nowak: Długo na to czekaliśmy. Wideo

- Ze Stalą mecz się tak potoczył, że nie miałem za wielu szans. Po spotkaniu z GKS-em Tychy jestem naprawdę zadowolony, zagraliśmy na zero z tyłu, na co długo czekaliśmy. Wiedziałem, że jak tak będzie, to wygramy i tak się rzeczywiście stało - podkreślił 35-letni Sebastian Nowak, bramkarz GKS-u Katowice, po zwycięstwie nad GKS-em Tychy 3-0.