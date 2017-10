Zwrot w sprawie Patryka Lipskiego i Ruchu Chorzów?

W kwietniu Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN rozwiązała kontrakt Patryka Lipskiego z Ruchem Chorzów z winy klubu. Pięć miesięcy później zespół II instancji zmienił jednak zdanie, uznając odwołanie Ruchu. Póki co nie wiadomo, co ta decyzja oznacza w praktyce.

Zdjęcie Patryk Lipski już w barwach Lechii Gdańsk /Jakub Gruca /Newspix

Zespół Orzekający Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych w trakcie swojego posiedzenia, które odbyło się 19 października br., zmienił orzeczenie I instancji z dnia 11 maja 2017 roku i uznał zasadność wniosku Ruchu Chorzów z 19 kwietnia 2017 roku. Jednocześnie uznał, że Ruch nie ma prawa do odszkodowania - informuje oficjalna strona chorzowskiego klubu.

Reklama