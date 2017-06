​Znany trener w GKS Katowice. Ma w końcu wywalczyć awans

Wszystko wskazuje na to, że nowym szkoleniowcem pierwszoligowego GKS Katowice zostanie Piotr Mandrysz. Ten specjalista od awansów ma w końcu doprowadzić Gieksę do Ekstraklasy, na co w Katowicach czekają od 12 lat.

Zdjęcie Piotr Mandrysz /Jan Graczyński /East News

GKS był w tym sezonie jednym z głównych kandydatów do awansu. Fatalna wiosna w wykonaniu zespołu Jerzego Brzęczka i tylko cztery zdobyte punkty na swoim stadionie przy ulicy Bukowej przekreśliły jednak wszystkie nadzieje, choć teoretycznie 6. obecnie drużyna Nice I ligi nadal ma matematyczne szanse.



Reklama

Po kompromitującej porażce 2-3 z MKS-em Kluczbork przed dwoma tygodniami do dymisji podał się trener Brzęczek. W ostatnim, wygranym 2-0 spotkaniu z Olimpią Grudziądz zespół prowadził już szkoleniowiec bramkarzy Janusz Jojko. Poprowadzi on też drużynę w kończącym tegoroczne rozgrywki w niedzielę meczu z Bytovią.



W Katowicach rozglądają się jednak za nowym szkoleniowcem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trenerem Gieksy będzie nie kto inny, jak Piotr Mandrysz. To specjalista od awansów do Ekstraklasy. Do ligowej elity wprowadzał już RKS Radomsko, Piasta Gliwice i Termalikę Nieciecza, do I ligi awansował z GKS-em Katowice.

Być może awans wywalczyłby i w tym sezonie, ale pod koniec zeszłego roku, będąc trenerem Zagłębia Sosnowiec, nie potrafił dogadać się ze "starszyzną" (z którą notabene później rozwiązano kontrakty) i przestał pełnić funkcję trenera. Teraz ma poprowadzić GKS Katowice. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach.



Michał Zichlarz