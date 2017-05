Zarząd GKS-u Katowice ponownie w starym składzie

Wojciech Cygan został ponownie prezesem GKS-u Katowice, Marcin Janicki - wiceprezesem klubu. Obaj kilka dni wcześniej złożyli rezygnacje, w środę rada nadzorcza wybrała ich do zarządu ponownie.

Wcześniej odszedł trener pierwszoligowych piłkarzy Jerzy Brzęczek.

Reklama

Większościowym udziałowcem wielosekcyjnego GKS-u jest samorząd Katowic (78,34 proc. akcji). Klub prowadzi też m.in. ekstraklasowy zespół siatkarzy i występującą w elicie drużynę hokeistów (poprzez osobną spółkę). Brzęczek zrezygnował 20 maja po porażce u siebie ze zdegradowanym już MKS Kluczbork 2:3 w 32. kolejce.

Zamykający tabelę goście odnieśli pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie, a szanse katowiczan na awans do ekstraklasy - co było planem na ten sezon - spadły wtedy do minimum.

Dymisja szkoleniowca została zaakceptowana przez zarząd klubu. W dwóch ostatnich kolejkach zespół prowadzi trener bramkarzy Janusz Jojko.

Prezydent Katowic Marcin Krupa uznał porażkę z MKS-em za kompromitującą, ale szefowie klubu zachowali stanowiska.