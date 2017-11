Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów 2-1. Gościom grozi walkower

Ruch Chorzów uległ w piątkowym spotkaniu 1. ligi Zagłębiu Sosnowiec 1-2, lecz niewykluczone, że mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na korzyść Zagłębia. W drużynie "Niebieskich" wystąpił bowiem zawodnik niewpisany do protokołu meczowego.

Na boisku lepsze okazało się Zagłębie, które zwyciężyło dzięki pięknemu trafieniu z rzutu wolnego Żarko Udoviczicia. Trzy punkty z pewnością zostaną w Sosnowcu, lecz prawdopodobnie wynik zostanie zweryfikowany na 3-0.

