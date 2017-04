Zagłębie Sosnowiec rozwiązało kontrakty z Sebastianem Dudkiem i Krzysztofem Markowskim

W Zagłębiu Sosnowiec, po słabym początku rundy wiosennej, doszło do wielu zmian. Rozwiązano kontrakty z Sebastianem Dudkiem i Krzysztofem Markowskim. A to nie koniec, z klubu odszedł również trener przygotowania motorycznego.

Zdjęcie Sebastian Dudek /Jan Kowalski /

Zagłębie Sosnowiec, jest obecnie na trzecim miejscu w pierwszej lidze z dorobkiem 37 punktów, i ma realne szanse żeby móc awansować na najwyższy szczebel do Lotto Ekstraklasy. Do uciekającej Chojniczanki, tracą tylko cztery punkty, ale mają rozegrany jeden mecz mniej.

Reklama

Jednak styl gry, jaki prezentuje Zagłębie pozostawia wiele do życzenia. Zarząd w poniedziałek, zdecydował się rozwiązać kontrakty z Sebastianem Dudkiem i Krzysztofem Markowskim.

Sytuacja w Zagłębiu nie była ciekawa od pewnego czasu, były już kapitan Zagłębia Sebastian Dudek sprawiał problemy. Po jednym z meczów na antenie Polsatu Sport wytykał błędy ówczesnego trenera Piotra Mandrysza.



Sebastian Dudek z Zagłębiem związany był od sezonu 2014/2015 i świętował awans do pierwszej ligi. W obecnym sezonie, wystąpił w 22 meczach i zdołał zdobyć sześć bramek. Krzysztof Markowski, który także był związany z Zagłębiem od sezonu 2014/15, wystąpił w 18 meczach.

"W dniu dzisiejszym zarząd Zagłębia SA podjął decyzję o rozwiązaniu kontraktów z Sebastianem Dudkiem i Krzysztofem Markowskim. Pracę stracił także trener przygotowania motorycznego Bartłomiej Grzelak" - napisano na internetowej stronie klubu.

Jednocześnie - za niewłaściwe zachowanie wobec kibiców klubu po meczu ze Zniczem Pruszków - karą finansową został ukarany Łukasz Matusiak. Do I drużyny zgłoszeni zostali wychowankowie: Jan Janosz, Michał Kieca, Radosław Syguła. Po odsunięciu do II drużyny, do zespołu wraca Dominik Boetcher.

Najbliższy mecz Zagłębie Sosnowiec rozegra 8 kwietnia o 19:00, na wyjeździe z MKS Kluczbork.

MK