Zagłębie Sosnowiec. Dariusz Dudek: Nie obrażę się, jeśli awansujemy z trzeciego miejsca

Pierwszoligowe Zagłębie kiepsko wystartowało w ligowych rozgrywkach. Teraz jedenastka z Sosnowca rozpędza się i pnie w ligowej tabeli. Duża w tym zasługa trenera Dariusza Dudka, który pod koniec sierpnia zastąpił na ławce trenerskiej Dariusza Banasika.

Po wygranej w piątkowym meczu z Ruchem u siebie 2-1, sosnowiczanie są na 7. miejscu w tabeli Nice I ligi, tracąc do liderującej Miedzi Legnica siedem punktów. Po wygranej z dobrze grającą w ostatnich tygodniach jedenastką z Chorzowa, humory w zespole Zagłębia są bardzo dobre.



- Cieszymy się, że ponownie wygraliśmy prestiżowy derbowy mecz. Udało się wygrać z GKS Katowice, udało z Ruchem Chorzów. Chociaż może słowo udało się, nie jest tutaj odpowiednie, bo chłopcy zrealizowali nakreślony wcześniej plan, pokazując przy tym charakter i determinację. To kolejny krok do tego, abyśmy się pięli w tabeli I ligi - podkreśla Dariusz Dudek, którego w piątek na Stadionie Ludowym dopingował starszy brat Jerzy.



Pod okiem młodszego z braci Dudków Zagłębie wygrało pięć meczów wygrało, cztery zremisowało, a tylko trzy przegrało.



- Teraz szykujemy się do tego, żeby odnieść zwycięstwo w meczu wyjazdowym, bo tam po raz ostatni wygraliśmy w maju. Chociaż z drugiej strony, jeśli u siebie będziemy wygrywać, a w meczach na obcych stadionach remisować, to też nie będzie źle - podkreśla szkoleniowiec zespołu z Sosnowca.



Trenera Zagłębia zapytaliśmy co sądzi o planowanej, jeszcze w tym sezonie, reformie rozgrywek. Ekstraklasa miałaby być od nowego sezonu powiększona do 18 zespołów. Z tego powodu, w tym sezonie, z najwyższej klasy rozgrywkowej spadłby tylko jeden zespół, a z I ligi awansowałby bezpośrednio aż trzy drużyny. Czwarty zespół Nice I ligi grałby baraż o awans z przedostatnią jedenastką Ekstraklasy. Decyzje mają zapaść w najbliższych tygodniach.



- To ciekawy pomysł. Pierwsza liga jest mocno nieobliczalna. Jest tutaj wiele zespołów, które z jednej strony chcą awansować, a z drugiej bronią się przed spadkiem. Nie ma drużyn pośrednich. Jak pokazują wyniki, ta liga jest bardzo wyrównana i nie da się powiedzieć na dzisiaj, kto z niej awansuje. Może się tak zdarzyć, że będzie można awansować z trzeciego miejsca. Zagłębie w dwóch ostatnich sezonach rozgrywki kończyło właśnie na tej pozycji, więc nie obraziłbym się, gdybyśmy teraz z tej lokaty mieli awansować - mówi Dariusz Dudek.



Michał Zichlarz, Sosnowiec

