Wojciech Skaba podpisze kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec

Dziś, kilkumiesięczny kontrakt z pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec, podpisze Wojciech Skaba. - Warunki zostały już ustalone. Z klubem z Sosnowca podpiszę kilkumiesięczny kontrakt do końca sezonu - tłumaczy nam zawodnik.

32-letni Skaba, który w Ekstraklasie, w barwach Odry, Legii, Polonii Bytom i Ruchu, rozegrał 84 spotkania, zagrał w sobotnim sparingowym spotkaniu Zagłębia, które wicelider I ligi przegrał u siebie z Legią 1-2. Po pierwszej połowie zastąpił Wojciecha Fabisiaka. Wcześniej porozumiał się już co do warunków kontraktu, który ma podpisać dzisiaj. Umowa ma obowiązywać do końca bieżącego sezonu.

Zagłębie szuka bramkarza po tym, jak okazało się, że z powodu poważnych problemów ze zdrowiem, trenerzy nie mogą korzystać z Jakuba Szumskiego, który przechodzi teraz specjalistyczne badania lekarskie.

W tej sytuacji działacze i trenerzy klubu z Sosnowca zdecydowali się na podpisanie kontraktu ze Skabą, który na początku lutego rozwiązał, za porozumieniem stron, swoją umowę z Ruchem Chorzów, gdzie występował od 2014 roku.

Niewiele brakowało, a doświadczony bramkarz trafiłby do lidera I ligi Chojniczanki, która, jak się okazuje, również rozmawiała z bramkarzem z Górnego Śląska. Ostatecznie klub z Chojnic ściągnął do siebie kilka tygodni temu Macieja Gostomskiego z Korony. Skaba trafi więc do Sosnowca. Z takiego rozwiązania najbardziej cieszy się kilkuletnia córeczka bramkarza, która będzie miała tatę na miejscu.

