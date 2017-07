Tomasz Zając piłkarzem Stomilu Olsztyn

Był wielką nadzieją Wisły Kraków, w juniorach przerastał rywali o głowę, a teraz podpisał kontrakt z... 13. drużyną I ligi. Tomasz Zając został zawodnikiem Stomilu Olsztyn.

Zdjęcie Tomasz Zając /

W Wiśle wiązali z nim wielkie nadzieje. Błyszczał w juniorach i był gwiazdą zespołu, która w finale Centralnej Ligi Juniorów rozbiła Cracovię 10-0.

W wieku 19 lat zadebiutował w seniorach Wisły, ale łącznie dla krakowian zagrał tylko 11 spotkań.



Gdy odchodził, część kibiców obawiała się, że Wisła traci kolejny wielki talent. Na razie jednak nic na to nie wskazuje.



Z Krakowa Zając trafił do Korony Kielce. Tam zaliczył 24 spotkania, nie zdobył żadnej bramki.



Następnie było pół roku w Sandecji i teraz musiał szukać sobie klubu. Ostatecznie trafił do Stomilu Olsztyn, który w poprzednim sezonie bronił się przed spadkiem z Ekstraklasy.



Wraz z Zającem do zespołu dołączyli Ernerst Dzięcioł i Marcin Stromecki.



PJ