Stal Mielec - GKS Katowice 3-2 w dziewiątej kolejce I ligi

Stal Mielec pokonała GKS Katowice 3-2 w dziewiątej kolejce I ligi. Gospodarze wygrywali już trzema bramkami, ale do końca musieli drżeć o wynik.

Prowadzenie dla Stali uzyskał już w drugiej minucie Krzysztof Kiercz. Jeszcze przed przerwą podwyższyli je Michał Janota (33.) i Dejan Djermanović (38.).

Katowice walczyły do samego końca. W 50. minucie do siatki trafił Łukasz Zejdler, a pięć minut przed końcem gola strzelił Armin Ćerimagić.

W tabeli Stal jest piąta, a GKS 15., a więc w tym momencie na miejscu barażowym.

- To jest decyzja zawsze kierownictwa klubu. Prawda jest taka, że jak nie ma wyników, to zawsze odpowiada za to trener. Ja od tej odpowiedzialności nie uciekam - odpowiedział trener GKS Katowice Piotr Mandrysz na pytanie o swoją przyszłość w klubie.

- Mecz miał dwa oblicza. W pierwszej połowie nie tak miało to wyglądać. Niestety zagraliśmy katastrofalnie. Już na początku zrobiliśmy błąd przy wyprowadzaniu piłki i straciliśmy bramkę, a druga i trzecia tylko nas dobiły. Zanosiło się na to, że przegramy w wysokich rozmiarach. W przerwie powiedzieliśmy sobie kilka rzeczy i w drugiej połowie staraliśmy się odwrócić losy spotkania. Była ona bardzo dobra w naszym wykonaniu. Niestety zabrakło czasu, aby uzyskać chociaż remis - powiedział opiekun katowiczan podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Stal Mielec - GKS Katowice 3-2 (3-0)

Bramki: Krzysztof Kiercz (2.), Michał Janota (33.) Dejan Djermanović (38.) - Łukasz Zejdler (50.), Armin Ćerimagić (85., głową).

Sędziował Sebastian Tarnowski (Wrocław). Żółte kartki: Maksymilian Banaszewski, Michał Janota - Mateusz Kamiński. Widzów 2978.