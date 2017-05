Sandecja przekształciła się w spółkę akcyjną

Zmierzająca pewnym krokiem do Ekstraklasy pierwszoligowa Sandecja przekształciła się dziś w spółkę akcyjną. Jest to wymóg, by otrzymać licencję na grę na najwyższym szczeblu w Polsce.

Zdjęcie Piłkarze Sandecji /Rafał Rusek /Newspix.pl

Prowadząca w 1. lidze Sandecja wygrała sześć ostatnich meczów i już o siedem punktów wyprzedza trzy kolejne zespoły: Olimpię Grudziądz, GKS Katowice i Zagłębie Sosnowiec. Do zakończenia rozgrywek pozostały cztery kolejki.

Sandecja przymierza się już do gry w Ekstraklasie. Ponieważ jej stadion nie spełnia na razie wymogów ekstraklasowych, w ubiegłym tygodniu klub z Nowego Sącza podpisał umowę, na mocy której mecze Ekstraklasy zespół póki co rozgrywałby w Mielcu.

Dzisiaj Rada Miasta Nowego Sącza powołała spółkę akcyjną MKS Sandecja. 22 radnych głosowało "za", jedna osoba się wstrzymała.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Sandecji, "kapitał zakładowy nowo powstałej spółki będzie wynosił 1,1 mln zł, co będzie dawało 22 tys. akcji po 50 zł każda. W chwili obecnej właścicielem 100 proc. akcji będzie miasto Nowy Sącz"

Zarząd nowej spółki ma być jednoosobowy, a rada nadzorcza - trzyosobowa.

- Serdecznie dziękuje za to dzisiejsze głosowanie. To historyczna decyzja, jesteśmy też o krok od historycznego awansu do Ekstraklasy. To osiągnięcie niebywałe, jednak konsekwencją tego będzie konieczność jeszcze cięższej pracy, by Sandecja nie była tylko epizodem w Ekstraklasie. Kiedyś powiedziałem, że Sandecja jest wizytówką Nowego Sącza i Sądecczyzny i teraz będzie to jeszcze bardziej widoczne - powiedział Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza, cytowany na stronie klubu.

WS