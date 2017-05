Sandecja. Małkowski: Jest szansa zapisać się w historii klubu

Dziś dwa mecze na pierwszoligowych boiskach. O godzinie 17 lider Sandecja podejmuje u siebie Znicza, a o 20.30 derby Śląska Górnika Zabrze z GKS-em Katowice. W Nowym Sączu zanosi się na wielkie świętowanie. Drużyna prowadzona przez Radosława Mroczkowskiego jest o krok od zapewnienia sobie awansu. - Jest szansa zapisać się w historii klubu - podkreśla Maciej Małkowski, pomocnik lidera I ligi.

Zdjęcie Maciej Małkowski /Karol Słomka /Newspix.pl

Siedem kolejnych zwycięstw sprawiło, że na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek, Sandecja ma aż siedem punktów przewagi nad grupą pościgową. Jeśli dziś u siebie uda się wygrać ze Zniczem, a najgroźniejsi rywale pogubią punkty w dzisiejszych i jutrzejszych spotkaniach, to już po tej kolejce jedenastka z Nowego Sącza może się witać z Ekstraklasą.



Reklama

- Jeszcze nie świętujemy. Awansu jeszcze nie wywalczyliśmy, szykujemy się do gry z meczu na mecz. Chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie, a co będzie zobaczymy. Na pewno jest szansa zapisać się w historii klubu i to jest teraz dla nas najważniejsze - podkreśla Małkowski, który z powodu poważnej kontuzji zerwania ścięgna Achillesa nie gra od końca kwietnia.



- W środę zerwałem ścięgno, a już w czwartek miałem zabieg u profesora Ficka, któremu chcę za to podziękować, bo przez to zyskałem na czasie. Do gry powinienem być gotowy w połowie rundy jesiennej. Teraz przede mną rehabilitacja w Łodzie - tłumaczy nam zawodnik.



Doświadczony pomocnik, jeden z architektów praktycznie już pewnego awansu Sandecji, dziś ponownie będzie kibicował swoim kolegom z boku.



- Drużyna, co widać, jest jednością i jest jak rodzina. To sprawia, że jesteśmy na czele tabeli. Nic nas nie jest w stanie złamać. Na pewno duża w tym zasługa trenera, poza tym każde kolejne spotkanie dodaje nam pewności. Z boku widzę też teraz, jak podczas treningów czy meczów koledzy się prezentują. Wcześniej nie prezentowali takiego poziomu, jak ma to miejsce obecnie - podkreśla Małkowski, który w tym sezonie, w 24-ligowych spotkaniach, zdobył dla ekipy z Nowego Sącza dziewięć bramek.



32-letni pomocnik nie jest jedynym, z którego usług w końcówce rozgrywek nie może korzystać trener Mroczkowski. Kolejnym jest inny doświadczony zawodnik Maciej Korzym, który z kolei kontuzji nabawił się w piątkowym meczu z GKS-em w Katowicach i, podobnie jak Małkowski, również nie wystąpi już w tym sezonie.



Michał Zichlarz